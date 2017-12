Internarea lui Charlie Sheen încurcă lucrurile

Soarta serialului ”Doi bărbaţi şi jumătate”, în care Charlie Sheen deţine unul dintre rolurile principale, este pusă sub semnul întrebării, după ce actorul s-a internat din nou într-o clinică de dezintoxicare, provocând astfel, pentru a doua oară în ultimul an, întreruperea filmărilor. Nici reprezentanţii reţelei de televiziune CBS, nici ai producătorilor de la Warner Bros. Television şi nici ai lui Charlie Sheen nu au făcut vreun comentariu cu privire la soarta serialului şi nu se ştie dacă actorul va continua filmările pentru cele opt episoade ale sezonului care au mai rămas de turnat. Ultimul dintre episoadele filmate ale serialului va fi difuzat pe 14 februarie. Ulterior acestei date, pentru a acoperi intervalul orar, CBS va difuza câte două episoade ale serialului ”Rules of Engagement”. Redifuzările comediei ”Doi bărbaţi şi jumătate” raportează o audienţă de circa 10,6 milioane de telespectatori. În ultimul sezon, audienţa serialului a crescut cu 2%. Pe de altă parte, conform cifrelor Kantar Media, serialul a adus, în 2009, venituri din publicitate de 161,6 de milioane de dolari, iar în primele nouă luni ale lui 2010, veniturile au fost de 113,8 de milioane de dolari.

La sfârşitul sezonului trecut, Charlie Sheen a semnat un contract de doi ani cu reţeaua CBS, devenind astfel cel mai bine plătit actor din televiziune în prime time. Potrivit presei americane, Charlie Sheen este plătit cu 27,5 milioane de dolari pe an pentru rolul burlacului afemeiat din serialul ”Doi bărbaţi şi jumătate”. Dar viaţa tumultoasă a actorului din ultimele luni ridică semne de întrebare cu privire la soarta serialului. Într-o declaraţie remisă presei la aflarea veştii cu privire la internarea lui Charlie Sheen într-o clinică de dezintoxicare, CBS şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia actorului şi a anunţat că va susţine decizia acestuia de a se trata. Reprezentanţii Warner Bros. au refuzat să comenteze. Serialul ”Doi bărbaţi şi jumătate” a debutat în 2003.