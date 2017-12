Copilul de doi ani care, miercuri seară, a căzut de la etajul întâi al blocului în care locuia, a rămas internat. “Pacientul se simte bine, este cooperant, are un traumatism cranio-cerebral şi este internat la Terapie Intensivă, unde va mai rămâne sub observaţie”, a declarat directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, dr. Cătălin Grasa. Conform poliţiştilor, nu este pentru prima dată când băieţelul este implicat într-un asemenea incident. Vecinii spun că băieţelul este neastâmpărat şi că anul trecut a mai căzut pe copertina din faţa blocului. Amintim că accidentul a avut loc pe aleea Orhideelor, din Constanţa. Oamenii din zonă spun că băieţelul alerga pe scările blocului, iar la etajul unu nu s-a mai putut opri, a intrat prin geam şi a căzut în gol. “Eu stăteam la fereastă şi am auzit cum s-a spart geamul. Am văzut copilul căzut. Mama lui a venit imediat şi l-a ridicat. L-a luat în braţe şi a început să ţipe după ajutor. Cred că coborau scările şi el a luat-o înainte”, a declarat o vecină. Un echipaj SMURD a ajuns în scurt timp la adresa respectivă şi au transportat copilul la spital.