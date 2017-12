„International Herald Tribune” îşi schimbă denumirea

Cotidianul american „The New York Times” a anunţat luni că va schimba denumirea ediţiei sale internaţionale cu sediul la Paris, „International Herald Tribune” (IHT), împrumutându-i propria marcă, în speranţa de a-şi extinde numărul de cititori în afara SUA. Cotidianul internaţional, care a intrat în posteritate în special datorită filmului lui Jean-Luc Godard „A bout de souffle”, unde personajul interpretat de Jean Seberg îl vindea pe stradă, va fi redenumit în acest an „International New York Times”. Publicaţia va fi editată de la Hong Kong, Paris, Londra şi New York.

Schimbarea denumirii se va face împreună cu dezvoltarea serviciilor de internet şi a celor mobile, grupul intenţionând în final să introducă o versiune internaţională cu mai multe platforme a publicaţiei „The New York Times”, care va fi concepută şi editată special pentru publicul mondial. Grupul a promis mai multe detalii despre implicaţiile concrete ale schimbării în viitoarele luni. O purtătoarea de cuvânt a International Herald Tribune (IHT) a dat totuşi asigurări că grupul nu are în plan reducerea efectivelor, ci mai degrabă un angajament pentru a investi resurse editoriale în Europa şi Asia în cadrul strategiei globale de dezvoltare a grupului.

„International Herald Tribune” îşi împarte în prezent corespondenţii cu cei ai New York Times, ceea ce reprezintă 1.100 de persoane în total (reporteri, fotografii, editori etc). IHT, care şi-a sărbătorit anul trecut cea de-a 125-a aniversare, şi-a schimbat denumirea de mai multe ori şi s-a intitulat la început Paris Herald. Publicaţia are actualul nume din 1967. A apărut în octombrie 1887, în calitate de ediţie europeană a publicaţiei „The New York Herald”. IHT este distribuit în prezent în versiunea tipărită în peste 160 de ţări, cu un tiraj mediu de 226.267 exemplare, şi revendică milioane de cititori pentru ediţia sa de internet sau prin aplicaţiile sale pentru smartphone-uri şi tablete informatice. Schimbarea denumirii IHT survine în contextul în care „The New York Times” (NYT) şi-a recentrat strategia şi investiţiile asupra celei mai importante sale mărci. Grupul a anunţat săptămâna trecută vânzarea ziarului „Boston Globe”, precum şi a altor participaţii la publicaţii tipărite şi site-uri.