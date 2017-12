Internaţionalii Viitorului sperau la mai mult de la CE

Pentru cei trei internaţionali under 19 din lotul Viitorului, Romario Benzar, Alin Cârstocea şi Cristian Gavra, nu este timp de vacanţă. Deşi nu au beneficiat de nicio perioadă de refacere în ultimul an, fiind angrenaţi atât la meciurile echipei de club, cât şi la lotul reprezentativ care şi-a încheiat, marţi, aventura la Campionatul European, cei trei sunt nevoiţi să strângă din dinţi şi să o ia de la capăt. De acum, deja „veterani” ai lotului, Benzar şi Cârstocea consideră că s-ar fi putut mai mult la Europene. „Obiectivul era calificarea în semifinale şi, cu puţin noroc, cred că am fi putut obţine acest lucru. A fost un campionat greu, un nivel foarte ridicat, cu jucători de mare valoare. Nouă ne-a lipsit din păcate golul, pentru că ocazii ne-am creat, inclusiv în ultimul meci cu Irlanda, când am avut două bare. Mă bucur însă că am putut participa pentru că ne-am dat seama mai bine de valoarea noastră la această categorie de vârstă”, consideră Benzar. „Au fost partide dificile, dar rămâne regretul că am fi putut mai mult. Cehia a fost cel mai puternic adversar şi cred că ne-a învins printr-o mai bună disciplină. Poate că eşecul de la Europene este şi din cauza lipsei jocurilor tari de pregătire. Acum însă am revenit şi mai determinat la Viitorul şi sper să fac un campionat şi mai bun”, este dorinţa lui Cârstocea, acesta fiind în sezonul trecut golgeterul echipei, alături de Hertu, fiecare reuşind câte opt goluri. În perioada următoare însă, Benzar, Cârstocea şi Gavra vor intra într-un program separat de pregătire.

CU GÂNDUL LA TIKI-TAKA. FC Viitorul are ţeluri mari pentru noul sezon, iar cea mai simplă cale spre succes o reprezintă realizarea unui joc în viteză, combinativ, la care să participe fiecare compartiment al echipei. Tocmai de aceea fiecare şedinţă de pregătire a formaţiei constănţene are dedicată cel puţin o oră circulaţiei balonului. Jucătorii trebuie să paseze dintr-o singură atingere, cât mai rapid, pe cât posibil precum celebra FC Barcelona, mai ales că Viitorul evoluează în acelaşi sistem 4-3-3. „Chiţule, când ai de gând să pasezi ? Ce faci Aldea, stai numai în centru ? Dăm şi plecăm. Asta trebuie să facem” le explică Anghel jucătorilor, iar după ce aceştia duc cu bine exerciţiul în continuare, vine şi recompensa antrenorului: „Bravo, asta vreau. Avem însă nevoie şi de presing”. Lotul este împărţit apoi în trei echipe pentru scurte miuţe, iar la final „galbenii” lui Ninu plătesc cu câte două serii de câte 20 de flotări pentru jocurile pierdute. Se pune însă accent şi pe fazele fixe. Tot de ieri, jucătorii au început să facă prin rotaţie şi pregătire în sala de forţă.

ASTĂZI, PRIMUL AMICAL. După trei zile de pregătire în Olanda, Viitorul Constanţa va disputa astăzi, de la ora 15.30 (ora României), la Almere (80 km de Hoenderloo), prima partidă de pregătire din acest cantonament. Elevii lui Cătălin Anghel vor întâlni pe FC Almere City (Olanda, Liga a II-a). La meci va asista şi Gheorghe Hagi, fostul căpitan al „Generaţiei de Aur” sosind ieri după-amiază în cantonamentul Viitorului şi asistând la ultimul antrenament al zilei.