Internaționalul Ovidiu Tonița se retrage din activitatea profesionistă

Ovidiu Toniţa, singurul român care a participat la cinci ediţii ale Cupei Mondiale, s-a retras din rugby-ul profesionist şi de la echipa naţională a României. Poreclit „Autobuzul din Carpaţi”, Toniţa (35 de ani) a îmbrăcat ultima oară tricoul primei reprezentative pe 27 septembrie 2015, în meciul cu Irlanda, pierdut cu scorul de 10-44. În partida de pe „Wembley“, care a stabilit recordul de prezență la Cupele Mondiale de rugby (89.267 de spectatori), Toniţa a reuşit să marcheze un eseu pentru România.

„Autobuzul s-a cam oprit după meciul cu Irlanda, s-a parcat. Am decis să închei cariera internaţională după acel meci şi mă retrag. Nu mai joc la niciun club, mă duc doar din plăcere, la amatori. Şi, fără să mai fiu profesionist, nu mai pot reveni în echipa naţională. Nu ştiu dacă viitorul meu va fi legat tot de rugby. În prezent urmez un curs de preparator fizic şi poate, pe viitor, voi putea ajuta pe această cale”, a declarat Toniţa, care ultima oară a fost legitimat la clubul Provence, din campionatul Franţei.

Cea mai frumoasă amintire a sa este de la Cupa Mondială din 2007. „Am jucat cu Noua Zeelandă atunci, am văzut Haka în faţa mea, a fost ceva extraordinar. A fost un moment unic. O amintire frumoasă este şi meciul cu Australia din 2003, a fost poate cel mai epuizant meci pentru mine ca jucător. Nu aş schimba nimic din ce am făcut în rugby, sunt mândru de tot ce am obţinut. Nu m-am gândit niciodată să particip la o Cupă Mondială sau mai multe, aşa mi-a fost destinul. Am muncit mult şi mi-am dorit întotdeauna să fiu cel mai bun”, a mai spus el.

Născut la Bîrlad şi format ca sportiv la clubul Rulmentul din localitate, Toniţa a debutat pentru naționala de seniori la numai 19 ani, într-un meci cu Marocul din Cupa Europeană a Naţiunilor, ediția 2000. De atunci a strâns 72 de selecţii şi a marcat 65 de puncte pentru România. Ovidiu Toniţa a egalat recordul lui Romeo Gontineac ca număr de meciuri jucate la Cupa Mondială, ambii având 14 prezenţe în teren.

La Cupa Mondială din Anglia, el a evoluat în primele două meciuri ale României, cu Franţa şi Irlanda, iar în partidele împotriva Canadei şi Italiei nu a putut juca din cauza unei fracturi la un deget. De-a lungul carierei profesioniste, Tonița (195 cm și 107,5 kg) a mai evoluat la echipele Grenoble, Biarritz, Carcassonne şi Perpignan, cu ultima câştigând şi un titlu în Franţa. În ultimul sezon, el a evoluat pentru Aix-en-Provence, cu care a promovat în ProD2, a doua ligă din Franţa.

