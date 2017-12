Internauţii, întrebaţi ce trebuie să facă PDL să fie din nou “numărul unu”

Ministrul Dezvoltării, Elena Udrea, le cere părerea cititorilor blogului său despre situaţia din PDL şi cum ar trebui să se primenească partidul. Ea îi întreabă pe internauţi care sunt problemele cele mai mari pe care le are PDL, care sunt soluţiile, cum văd ei reforma în PDL, cum ar trebui să arate conducerea PDL după Convenţia Naţională, care este portretul-robot al preşedintelui PDL, care este mesajul nou cu care ar trebui să vină PDL. Ea promite că răspunsurile pe care le va primi le va transmite mai departe, în discursul său de la Consiliul Naţional de Coordonare al PDL de sâmbătă. “Societatea românească a fost în general obişnuită cu tranziţii line şi îndelungate. Pe noi, criza economică ne-a obligat să accelerăm procesul reformelor. Această terapie de şoc, aşa cum au numit-o unii, a făcut ca încrederea în PDL, ca principal partid de guvernământ, să scadă considerabil în ultimul an. Am fost întotdeauna de părere că adevărurile unui politician trebuie să vină din viaţa oamenilor obişnuiţi. Pentru că ei ştiu cel mai bine care le sunt problemele şi, de multe ori, chiar care sunt soluţiile”, scrie şefa PDL Bucureşti.