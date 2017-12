Internetul, în accepţiunea actuală, ar putea să dispară în 2014

Internetul, aşa cum îl ştim astăzi, ar putea să dispară în 2014, iar în locul său ar putea veni zeci de reţele naţionale individuale, cu acces limitat la resursele externe, a estimat expertul Aleksandr Gostev, reprezentând Kaspersky Lab.

Până de curând, potrivit acestuia, reţele închise existau cu predilecţie în China. Astăzi, însă, o serie de ţări, printre care şi Rusia, au adoptat deja sau au în vedere legi care interzic utilizarea serviciilor străine în unele cazuri. Având în vedere creşterea continuă şi sofisticarea ameninţărilor, astfel de aspiraţii se vor amplifica şi restricţiile legale vor duce în mod inevitabil la o serie de interdicţii de ordin tehnic.

Expertul consideră, de asemenea, că, anul viitor, moneda virtuală bitcoin va suscita un interes sporit nu numai în rândul utilizatorilor de internet, ci şi printre infractorii cibernetici. În noiembrie, cursul monedei virtuale bitcoin a ajuns pentru prima oară la nivelul de 1.000 de dolari. Aleksandr Gostev estimează că preţul monedei virtuale ar putea ajunge anul viitor chiar la 2.000 - 3.000 de dolari, dar, în opinia sa, există posibilitatea ca situaţia instabilă din jurul acestei monede să ducă la colapsul bitcoin. În 2014, conform prognozelor Kaspersky Lab, se vor extinde acţiunile mercenarilor cibernetici - grupuri mici de hackeri specializate în atacuri-fulger la comandă. Potrivit experţilor, la serviciile acestora vor apela în special companiile din diferite ramuri, în scopul de spionaj cibernetic economic pentru obţinerea unui avantaj competiţional pe piaţă. Kaspersky Lab se aşteaptă, totodată, la o creştere a atacurilor împotriva dezvoltatorilor de produse software, în special împotriva creatorilor de aplicaţii mobile. În plus, afirmă experţii, atacatorii vor continua să exploateze vulnerabilităţile platformelor mobile, cum ar fi Android. Dacă, în prezent, crearea unei vulnerabilităţi pentru platforma iOS costă pe „piaţa neagră“ în jur de 200.000 de dolari, pentru Android, suma este de numai 10.000 de dolari.

Pentru cei care însă nu se sperie de tehnologie, grupul american Microsoft Corp. pune la dispoziţie consola de jocuri Xbox One. Produsul se vinde ca pâinea caldă! Cu două milioane de exemplare din noua sa consolă, lansată pe piaţă pe 22 noiembrie, Microsoft Corp. ajunge din urmă vânzările înregistrate de consola PlayStation 4, lansată de rivalul nipon Sony Corp cu o săptămână înainte. Microsoft a precizat că a durat 18 zile pentru ca vânzările globale de Xbox One să treacă pragul de două milioane, un nou record în istoria companiei. Săptămâna trecută, grupul nipon Sony a informat că au fost necesare 15 zile de la lansare pentru ca vânzările de PS4 să ajungă la cifra de 2,1 milioane unităţi. Purtătorul de cuvânt de la Microsoft, David Dennis, a subliniat că Xbox One, care în prezent se comercializează doar în 13 ţări din întreaga lume, se vinde mai bine decât predecesorul său, Xbox 360. La un preţ de 399 de dolari, PlayStation 4 este cu 100 de dolari mai ieftin decât tariful de 499 de dolari solicitat de Microsoft pentru ultima sa consolă, Xbox One. Se estimează că atât Xbox One, cât şi PS4 vor înregistra vânzări de 2,5 - 3 milioane unităţi în perioada octombrie - decembrie, în condiţiile în care ambele console au vândut peste un milion de unităţi în primele 24 de ore de la debutul comercializării.

În pofida lansării de noi produse, cei trei mari producătorii de console de jocuri video (Sony, Nintendo şi Microsoft) se confruntă cu o concurenţă din ce în ce mai mare din partea dispozitivelor mobile. Potrivit analiştilor, tabletele şi smartphone-urile controlează aproximativ 10% din piaţa de 80 de miliarde de dolari a jocurilor video, iar în câţiva ani vor fi la fel de perfomante ca actualele console.