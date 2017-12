Internetul, posibilă sursă de ameninţare

Persoanele nemulţumite din Statele Unite ar putea fi sursa unor ideologii radicale şi comportamente violente prin intermediul Internetului, acesta putînd constitui viitoarea ameninţare la adresa securităţii interne, este de părere secretarul american de Securitate Internă, Michael Chertoff. "Există posibilitatea ca cineva să deprindă viziuni radicale prin intermediul Internetului. Se pot instrui pe Internet. Nu trebuie să meargă într-o tabără de antrenament sau să vorbească cu altcineva, iar răspîndirea acestei combinaţii de ură şi abilităţi tehnice, precum fabricarea unei bombe, este o combinaţie periculoasă. Aceştia sînt genul de terorişti pe care nu-i putem depista prin intermediul spionilor şi sateliţilor", a precizat şeful securităţii interne americane.

Pentru a strînge informaţii privind acest tip de ameninţare, Michael Chertoff a precizat că departamentul său va mobiliza, în cursul acestui an fiscal, 20 de agenţi în centre de informaţii mixte, unde vor colabora cu secţiile locale de poliţie. Se are în vedere şi suplimentarea numărului de agenţi la 35 pînă la sfîrşitul viitorului an fiscal.