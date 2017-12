Internetul trebuie să iasă de sub controlul exclusiv al guvernelor

Experţii internaţionali reuniţi la Singapore în cadrul ICANN, un organism care reglementează internetul, au ajuns la o concluzie categorică: controlul internetului este necesar să revină unui organism care să garanteze libertăţile şi nu guvernelor, care sunt susceptibile să le reducă. Administraţia americană a anunţat, la jumătatea lunii martie, că este pregătită să îşi abandoneze rolul în supervizarea firmei ICANN, însărcinată cu validarea numelor de domeniu, în favoarea unei guvernanţe la nivel mondial.

Creată în 1998, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) acordă nume de domenii pe internet, ca de exemplu „.gov“. Firma are sediul în California, SUA, şi se află în subordinea Departamentului american pentru Comerţ. Însă organismul şi un anumit număr de state îşi exprimă regretul că este percepută ca o instituţie occidentală, subliniind cã doresc un control multilateral. Administraţia de la Washington preconizează să includă în această viitoare guvernanţă companii din domeniul ITC, reprezentanţi ai puterilor publice, asociaţii şi profesori universitari. Firma ICANN a fost însărcinată să organizeze tranziţia până la 1 ianuarie 2015. ”Indiferent care va fi soluţia reţinută pentru înlocuirea supervizării americane, ea va urma să se supună principiului multilateralismului”, a declarat directorul executiv al firmei, Fadi Chehadé, în faţa celor aproximativ 2.000 de participanţi la reuniunea de la Singapore.

Anumite state, precum China sau Rusia, au propus ca acest control să fie remis Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, o agenţie ONU aflată în subordinea guvernelor statelor reprezentate. Fadi Chehadé a respins această posibilitate ca inacceptabilă. ”Nu putem să predăm un proiect de tranziţie încredinţând o parte importantă a misiunii unui guvern, grup de guverne sau organizaţii interguvernamentale”, a argumentat acesta. Directorul ICANN a dezminţit totodată că administraţia americană ar fi decis să abandoneze orice control, la presiunea opiniei publice şi cancelariilor străine, în urma dezvăluirilor fostului consultant NSA Edward Snowden despre programele de supraveghere electronică ale SUA.