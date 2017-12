Internship pentru studenții constănțeni la Istanbul

Studenți ai universităților ”Andrei Șaguna” și ”Ovidius” din Constanța participă în această lună la un internship organizat în cadrul proiectului european ”University collaboration network at the Black Sea - Univer - Sea.Net, derulat de Universitatea ”Andrei Șaguna” (UAS). Proiectul este finanțat prin Black Sea Basin Joint Operational Programme și se desfășoară în colaborare cu alte instituții de învățământ din Turcia, Moldova și Georgia. Internshipul se va desfășura în Turcia, la Universitățile Karabük și Aydin (Istanbul), pe parcursul a câte două săptămâni, începând de marți, 3 februarie. Programul de internship din Turcia succede ciclului de cursuri din lunile noiembrie - decembrie 2014, desfășurat în cadrul proiectului sub genericul ”Valorificarea identităţilor regionale în dezvoltare educaţională şi identificarea traseelor educaţionale în zona Mării Negre”. Cursurile, transmise succesiv din aula fiecărei universități partenere, au fost frecventate de peste 150 de studenți, din 10 universități, ce fac parte din comunitatea academică de la Marea Neagră, formată în mediul online, la sfârșitul cursului fiind selectați 21 de participanți la programul de internship. Lucrările s-au desfăşurat în limba engleză şi au beneficiat de tehnici inovative de predare prin ”Centrul de date cu administrare centralizată”, al UAS, dotat cu servere performante și programe educaționale de ultimă generație. A fost folosită platforma proiectului pentru desfăşurarea în paralel atât a activităţilor faţă în faţă, cât şi a celor de tip blind-learning şi a conferinţelor online, toţi cursanţii şi cadrele didactice interacţionând în timp real. S-a realizat, astfel, un cadru natural de dialog între studenții și profesorii aparținând diferitelor naționalități, culturi și confesiuni, care favorizează dezvoltarea relațiilor armonioase în regiune. Activitățile prevăzute de organizatori în programa acestui stagiu sunt numeroase şi variate: întâlniri în cadrul cărora studenţii vor prezenta aspecte semnificative din istoria, cultura și civilizația țărilor de origine, prelegeri pe teme de multiculturalism şi interculturalitate, de istorie veche şi recentă, dezbateri având ca obiect, în special, cooperarea transfrontalieră între ţările din regiunea Mării Negre, vizitarea unor situri istorice (Safranbolu, aflat în patrimoniul UNESCO, situl genovez de la Amasra, Kastamonu, oraș fondat în secolul XVIII î.Hr.), muzee şi case memoriale (casa Atatürk din Florya), ateliere de pictură pe apă (Ebru Art), la care se adaugă vizitarea unor rezervaţii naturale celebre, monumente ale naturii (Canionul de Cristal, peştera Bulak). Internship-ul se va încheia cu evaluarea beneficiilor aduse de participarea studenților la acest amplu program cultural interactiv.