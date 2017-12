Interpelare în Parlament pentru reabilitarea sistemelor de irigaţii din Constanţa

Parlamentarii social democraţi de Constanţa Alexandru Mazăre şi Eduard Martin au semnat o interpelare adresată ministrului Agriculturii, Ilie Sîrbu, prin care solicită să se ia măsuri pentru creşterea numărului de suprafeţe arabile irigate din Constanţa, prezentînd situaţia disperată în care se află majoritatea fermierilor din judeţ. Amintim că, pe 2 iunie, membrii Comisiei pentru Agricultură din cadrul PSD Constanţa i-au invitat pe senatorul Alexandru Mazăre şi deputatul Eduard Martin la o întîlnire cu reprezentanţii structurilor asociative reprezentative ale agricultorilor din judeţul Constanţa, în care au fost prezentate principalele probleme pe care le întîmpină agricultorii. De departe, pe fondul fenomenului tot mai puternic de deşertificare a Dobrogei, la care se adaugă lipsa precipitaţiilor şi distrugerea fostelor sisteme de irigaţii, cea mai mare problemă a agricultorilor constănţeni este legată de umiditatea scăzută a terenurilor cultivate. Aşa cum au promis în urmă cu o săptămînă, parlamentarii social democraţi au început demersurile privind atragerea către judeţul Constanţa a acelei guri de oxigen de care are nevoie agricultura judeţului - ajutorul de stat. Primul pas concret este reprezentat de interpelarea citită ieri în plenul Camerei Deputaţilor de către Eduard Martin. „Dobrogea este supusă de foarte mult timp unei secete accentuate. De aceea considerăm că toate organismele statului ar trebui să se implice de urgenţă în irigarea culturilor, ştiut fiind faptul că întreprinzătorul privat, fermierul, nu are capacitatea financiară de a duce această luptă de unul singur”, a afirmat Martin, în plen. El a subliniat faptul că, dacă statul nu se implică urgent în reabilitarea sistemelor de irigaţii, preţul pîinii ar putea atinge cote extrem de înalte. Deputatul a mai spus că judeţul Constanţa are cel mai mult teren agricol din ţară - 488 mii ha, sub 5% dintre terenuri fiind irigate. Parlamentarii constănţeni au propus ca un procent din subvenţiile oferite anual să fie folosit pentru reabilitarea sistemelor de irigaţi.

La începutul lunii, după discuţiile cu fermierii şi membrii Comisiei de Agricultură, senatorul Alexandru Mazăre a anunţat că doreşte să iniţieze un proiect legislativ care să permită utilizarea apelor subterane pentru irigaţii, lucru interzis în prezent. Totodată, Eduard Martin şi Alexandru Mazăre au anunţat că vor începe demersurile pentru declararea judeţului Constanţa drept zonă calamitată.