Interpretarea mimico-gestuală, vitală pentru mii de surzi! Nu aude nimeni!

07:38:13 / 17 Noiembrie 2017

Hipoacuzicii

Felicitari pentru articol .Aduceti in discutie un subiect de interes local si nu numai. Pentru ca sunt multi copii cu hipoacuzie sau surzi.ce sansa le da statul? In special autoritatile locale.Suntem un oras turistic.portuar nu avem o scoala pentru copii cu dizabilitati.Ne luptam cu sistemul de invatamant pt a gasi o scoala si clasa a primii cate un copil cu deficiente de auz.In Romania sunt cateva orase care au scoli speciale.De ce trebuie sa ne ducem copii in alte judete? Autoritatile cred ca ar trebui sa ia masuri. Viitorul tariii noastre sunt acesti copii.Care multi din ei au sanse la recuperare. Nu trebuie sa fie traumatizati de drumurile facute la scolile din judetele tarii Trebuie noi ca parinti sa luam atitudine .pentru ca autoritatilor nu le pasa . Foarte adevarat ca exista un singur interpret de mimico-gestual autorizat .acel interpret lupta pentru toate cazurile celor ce nu aud.nu poate cuprinde ai alte cereri pt ore de limbajul semnelor.Avem nevoie de sprijin domnilor .faceti ceva si pentru acesti copii ai Constantei. Trezitiva-va !