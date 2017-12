Dustin Diamond, interpretul lui Screech din popularul serial TV din anii '90 "Salvați de clopoțel", a apărut ieri în fața instanței, sub acuzația că a înjunghiat un bărbat într-un bar din statul american Wisconsin în ziua de Crăciun, relatează The Daily Telegraph. Potrivit plângerii penale, Diamond (37 de ani) a declarat poliției că el și logodnica sa au ieșit joi seara în mai multe baruri din Port Washington, iar în barul Grand Avenue Saloon între ei și doi bărbați și o femeie a izbucnit o ceartă. Polițiștii au descoperit în mașina lui Diamond un briceag pe al cărui vârf se puteau vedea urme de sânge. Actorul a declarat ulterior că l-a înjunghiat accidental pe unul dintre bărbații implicați în incident în timp ce încerca să își apere logodnica. Potrivit poliției, victima, care a fost înjunghiată sub axilă, nu este rănită grav. Diamond a apărut vineri după-amiază în fața instanței, care a stabilit o cauțiune de 10.000 de dolari. Următoarea audiere în acest caz este programată pentru data de 29 decembrie.