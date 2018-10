Intersecția de la City Park Mall, reabilitată de Cooperativa „Munca-n zadar”

Cooperativa „Munca-n zadar” a confiscat lucrările edilitare din Constanța. Așa se face că, de doi ani încoace, întâlnim des situații pe care credeam că numai în poveștile cu Păcală le întâlnim. De exemplu, se asfaltează de 7 ori într-o singură zonă, în timp ce cartiere întregi se scaldă în noroaie mai rău ca la țară. Sau cazuri în care se montează borduri și piloni pe maginea trotuarelor, pentru ca apoi să fie demontate ca să se asfalteze. Nu mai merită să menționăm de sensurile giratorii amenajate la cheremul patronilor de hypermarketuri sau de promisiunile nerespectate despre tot felul de sistematizări.

UN AN PENTRU A TERMINA O LUCRARE... CE MAI EFICIENȚĂ!

Cam așa se întâmplă în cazul intersecției de la City Park Mall, dintre bulevardul Alexandru Lăpușneanu și strada Soveja. După ce, în luna mai a anului trecut, intersecția respectivă a fost asfaltată pentru amenajarea unor alveole menite, în teorie, să îi împiedice fizic pe șoferi să întoarcă pe linia dublă continuă, dar să nu le pună dificultăți pietonilor în a traversa fără riscuri, acum Primărie ne „surprinde” cu... onouă rundă de asfaltări. De această dată, ni se promite din nou că se vor face modificările promise încă din vara trecută, adică vor fi mutate trecerile de pietoni și vor fi montate semafoare noi. „Se reabilitează una dintre cele mai importante intersecții din oraș! Vorbim despre zona City Park Mall, la intersecția bulevardului Alexandru Lăpușneanu cu strada Soveja, unde încep lucrările de frezare în vederea asfaltării. Traficul va fi restricționat alternativ pe cate un sens de mers iar în noaptea de miercuri spre joi va fi închis total circulației autoturismelor, pentru efectuarea lucrărilor de asfaltare. După turnarea covorului asfaltic, trecerile de pietoni vor fi mutate spre exteriorul intersecției, în zona în care au fost montate noile semafoare. Toți participanții la trafic sunt rugați să circule cu atenție în zona în care se efectuează lucrările”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Constanța. Practic, autoritățile se spun cu zâmbetul pe buze că se apucă abia acum să facă ceea ce promiseseră încă de la jumătatea anului trecut.

AU LĂSAT TREABA NETERMINATĂ... ȘI SE LAUDĂ CÂND O DUC LA CAPĂT

Amintim că, în iulie 2017, reprezentanții autorităților locale tocmai finalizaseră o serie de lucrări ce sfidează și acum orice logică. După o rundă de asfaltări, muncitorii amenajaseră alveole din centrul străzii Soveja, respectiv al bulevardului Alexandru Lăpușneanu, care, în teorie, trebuie să îi împiedice fizic pe șoferi să întoarcă pe linia dublă continuă, dar să nu le pună dificultăți pietonilor în a traversa fără riscuri. Deși, alveolele ar trebui să fie înălțate în zona carosabilă, dar să aibă o porțiune la nivelul șoselei, în dreptul trecerilor de pietoni, acestea au fost amenajate exact invers. Alveola a fost înălțată exact în zona trecerii de pietoni, transformând-o într-o zonă exclusivistă prin care nu pot traversa cu ușurință persoanele cu dizabilități sau cei care au cărucioare. În schimb, amenajarea de la nivelul șoselei este la câțiva metri de trecerea de pietoni, adică exact cât să le permită șoferilor să încalce legea și să întoarcă pe linia dublă continuă, existând ricul producerii unei tragedii, cu atât mai mult cu cât este vorba despre una dintre cele mai agomerate intersecții din oraș. La momentul respectiv, reprezentanții Confrot Urban, societatea care se ocupă de lucrările edilitare din oraș, ne-au explicat că sistematizarea nu era finalizată, „urmând să fie mutate trecerile de pietoni în zona în care alveolele sunt la nivelul șoselei și să fie montate noi semafoare”. Practic, treaba a fost lăsată neterminată, cu promisiunea că restul lucrărilor vor fi realizate „până la sfârșitul verii”. Ei bine, de atunci a trecut mai mult de un an și lucrurile au rămas la fel. Doar norocul a făcut ca în zonă să nu aibă loc o tragedie de proporții, căci nervii și înjurăturile șoferilor și pietonilor care au trecut prin zonă sunt de necuantificat. Acum, Primăria se laudă că se apucă de ceea ce trebuia să facă acum un an, dar nu înainte de o nouă rundă de asfaltări. Probabil că, în acest timp, japonezii construiau de la zero un oraș mai mare decât Constanța, și nu se mai lăudau atâta.