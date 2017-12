Intervenţie rapidă Romtelecom pentru deranjamente

Romtelecom a finalizat la începutul acestui an introducerea unui nou sistem de monitorizare a reţelei, care va contribui la o identificare mai rapidă a deranjamentelor şi la o intervenţie mai rapidă pentru remedierea acestora, în cazul în care este nevoie, a anunţat operatorul. \"Pentru a îmbunătăţi performanţele companiei în relaţia cu clienţii, Romtelecom a dezvoltat o soluţie de monitorizare video ce a fost implementată în cadrul Centrului de Operaţiuni Reţea (NOC). NOC administrează reţeaua la nivel central, asigurând activarea şi livrarea de servicii de înaltă calitate. NOC se ocupă, în plus, de monitorizarea în timp real a reţelei, de identificarea şi rezolvarea deranjamentelor la nivelul infrastructurii companiei\", arată Romtelecom. Dezvoltată în întregime de Romtelecom, noua aplicaţie de monitorizare unifică 14 aplicaţii diferite utilizate anterior independent pentru monitorizarea sistemelor de alarmă pentru alimentarea cu energie electrică şi funcţionarea instalaţiei de aer condiţionat. \"Orice incident din reţeaua Romtelecom este acum raportat central, în timp real, generând un timp de răspuns mai bun din partea echipelor responsabile. Romtelecom deţine şi operează peste 33.000 kilometri de fibră optică la nivelul întregii ţări şi peste 32.000 de diverse echipamente (cum ar fi elemente de comutaţie, elemente legate de reţeaua IP, unităţi de electroalimentare etc). De asemenea, numărul de porturi xDSL operate de companie a ajuns la sfârşitul lui 2009 la 1,5 milioane\". Programul de îmbunătăţire dezvoltat şi implementat în 2009 în centrele de relaţii cu clienţii (call centre) ale companiei şi iniţiativele din cadrul centrelor de suport (helpdesk) orientate către clienţi au dus la îmbunătăţirea experienţei acestora , prin reducerea cu 200% a timpului de aşteptare şi rezolvarea mai rapidă a reclamaţiilor. Până la sfârşitul anului 2009, centrele de suport ale Romtelecom au deservit peste 5,4 milioane de apeluri privind probleme legate de serviciile companiei, voce, TV, broadband fix şi mobil.