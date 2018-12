„Intervențiile în favoarea dezvoltării României au fost exagerat de politizate”

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, afirmă, într-o postare pe Facebook, că este șocată de faptul că intervențiile sale publice cu privire la necesitatea accelerării implementării proiectelor pentru dezvoltarea României au fost extrem de politizate, scrie Mediafax. „Fiind ziua precizărilor, aș mai vrea să adaug una de natură politică. Cred că este important pentru miile de colege și colegi, prieteni cu care am împărțit ani de muncă, cu care am lucrat din 1991 și până în 2014, să spun că sunt în continuare Membru PSD. Am fost aleasă deputat și senator pe listele PSD. În 2014, am condus lista la alegerile europarlamentare, alegeri în care partidul a câștigat 16 mandate din cele 32 care revin României”, declară Corina Crețu, într-o postare pe Facebook.

Ea face o trecere în revistă a modului în care a fost nominalizată în funcția de comisia european de către Guvernul PSD, în anul 2014, precizând că atunci a renunțat la funcția de vicepreședinte al partidului. „În noiembrie 2014, am fost propusă Comisar European pentru Politică Regională de către Guvernul PSD, printr-o scrisoare transmisă de prim-ministru al Guvernului României, dl Victor Ponta, către președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker. După audierea mea de către Parlamentul României și Parlamentul European, am transmis conducerii de la acea vreme a partidului o scrisoare prin care mulțumeam tuturor membrilor din județe pentru faptul că mă aleseseră, la Congres, vicepreședinte al partidului, anunțând că am decis să rămân simplu membru de partid și să mă auto-suspend din funcția de vicepreședinte al partidului pe perioada în care voi ocupa funcția de comisar european, urmând ca apoi să îmi onorez obligațiile câștigate, prin vot, la Congres”, a explicat Crețu. Comisarul european a adăugat că „am crescut în acest partid, sunt atașată valorilor social-democrate europene, dar că și Comisar European îmi doresc să lucrez cu toate Guvernele, indiferent de culoarea lor politică, ceea ce am și făcut în cei patru ani de mandat”.

Aceasta spune că intervențiile mai frecvente în ultimul timp legate de necesitatea accelerării implementării proiectelor de infrastructură din fonduri UE au fost făcute în contextul în care mandatul de comisar european este pe final. Crețu se arată șocată de faptul că afirmațiile ei legate de acest subiect au fost exagerat de politizate. „E adevărat faptul că a mai rămas puțin până la încheierea mandatului de comisar pentru politică regională, că și a exercițiului financiar 2014-2020, toate acestea m-au determinat să intervin mai des în ultima perioadă, să discut mai des cu prim-miniștrii, miniștrii, să vorbesc public despre necesitatea accelerării implementării proiectelor, în special în domeniul infrastructurii de transport și sănătate, astfel încât România să își consume întreaga alocație care îi revine de la Bugetul Uniunii Europene. Sunt șocată că aceste intervenții în favoarea dezvoltării României au fost exagerat de politizate. Rămân în continuare la dispoziția autorităților pentru a găsi soluții și a contribui împreună la dezvoltarea României și îmbunătățirea vieții de zi cu zi a oamenilor”, a explicat comisarul european pentru politică regională.