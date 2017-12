Interviu cu campionul italian de acrobaţie aeriană Francesco Fornabaio

Seria de interviuri dedicate de cotidianul „Telegraf” uneia dintre cele mai spectaculoase profesii, cea de pilot, îl aduce în prim-plan, astăzi, pe campionul italian de acrobaţie aeriană Francesco Fornabaio. Acesta este pilot profesionist în cadrul echipei naţionale a Italiei şi membru al prestigioasei formaţii de zbor Breitling Devils. În interviurile apărute anterior, directorul general asociat al Aeroportului Tuzla şi Regional Air Services, Adrian Vasilache, a vorbit despre calităţile necesare unui pilot, menţionând, în primul rând, stăpânirea de sine, iar campionul mondial de planorism, Luca Bertossio, a făcut referire la capacitatea de concentrare. La rândul său, Francesco Fornabaio a acceptat să ne vorbească, după supershow-ul aviatic „Aeromania“ de la Mangalia şi Tuzla (13-14 iulie), într-un interviu din care publicăm, astăzi, prima parte, despre cât de norocos este să îşi poată urma visul de a... zbura.

Campionul italian este un adevărat „poet al acrobaţiilor aeriene”, aşa cum îl prezintă conaţionalii săi specialişti în aviaţie. Stilul său acrobatic este unul dintre cele mai complexe, îmbinând toate manevrele tehnice, cu grad ridicat de dificultate. Pentru Fornabaio, cursivitatea şi frumuseţea figurilor acrobatice constituie detalii importante. Efectul dramatic al manevrelor sale este conturat de momentele de ascensiune tăiate brusc de rotiri, întoarceri greu de anticipat sau de cădere liberă, puse în evidenţă de fumigene albe.

Reporter (R.): Încă de pe vremea lui Leonardo da Vinci, italienii îşi doreau să zboare...

Francesco Fornabaio (F.F.): Da, cu siguranţă. (râde) Cred că omul, în general, vrea să ridice picioarele de pe Pământ şi să atingă cerul. Există în fiecare dintre noi curiozitatea de a descoperi şi înţelege ce se întâmplă în zbor şi cum planează un avion. În aer se eliberează visele şi pentru a zbura este nevoie de fantezie. Avionul este doar un instrument.

R.: Un instrument de înaltă precizie, totuşi. Cum devine posibilă acrobaţia aeriană?

F.F.: Este nevoie de o combinaţie precisă de pasiune, tehnică de zbor şi capacitate de a transmite, dar şi de a simţi emoţii. Dacă nu mai reuşeşti tu însuţi, ca pilot, să simţi emoţie în timpul zborului, nu vei mai putea să o inspiri nici oamenilor care te urmăresc în spectacole aeriene.

R.: Vă dedicaţi complet pilotajului acrobatic?

F.F.: Am fost norocos să îmi urmez visul. Cu 15 ani în urmă, eram managerul unei companii. Am decis, însă, să mă dedic exclusiv zborului. La început a fost sportul pe care îl practicam, apoi a devenit viaţa mea. Sunt norocos, în prezent, să fiu plătit să îmi urmez visul. Desigur, am investit şi eu. Dar e ca şi cum ai investi în studiile superioare la universitate, pentru că e nevoie de patru-cinci ani până să devii foarte bun. (va urma)