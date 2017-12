Interviu cu cineasta Miruna Coca-Cozma:

În materie de documentare, mai ales de lungmetraje ale genului, cinematografia elveţiană reprezintă o excepţie. La documentare, spectatorii elveţieni vin mai abitir decât la filmele de ficţiune. Mă întreb de ce. Ar putea fi de detectat aici şi de recunoscut ca atare apetenţa helvetă pentru exactitatea detaliilor, pentru autenticitatea netrucată, ca şi repulsia funciară faţă de succedanee.

Ambianţa obligă şi... contaminează. Vezi filmele Ruxandrei Zenide, vezi luxul amănuntului la Cristi Puiu, ca influenţe ale climatului genevez. Vezi, acum, interesul faţă de „eroii” etnografiei româneşti şi sud-est europene („Balkan melodie”) şi vezi, de asemenea, acribia românilor care, lucrând acolo, au deprins lecţia cinematografului social ca fapt de viaţă, dar şi ca studiu cinematografic. O nouă estetică a genului se înfiripă astfel.

În asemenea împrejurări, o redescoperim, iată, pe Miruna Coca-Cozma, fosta teleastă din România, actualmente cineast cu experienţă televizuală şi cinematografică elveţiană şi internaţională. Realizată împreună cu Mona Nicoară, „Şcoala noastră” redeschide, de fapt, dosarul documentarului de lungmetraj.

Reporter (Rep.): Aţi mai participat aici, la Soleure - care este un festival anual al cinematografiei elveţiene - şi cu alt documentar. Mai apăsată, de astă dată, culoarea românească a noului dvs. film am impresia că a prins foarte bine aici.

Miruna Coca-Cozma (M. C. C.): Nu doar aici, ci şi în alte locuri din lume, însă mai cu seamă în România. Am participat la peste 40 de festivaluri. Am fost la ultima ediţie a TIFF-ului, la Cluj Napoca.

Rep.: De ce tema gitană?

M. C. C.: Nu „tema gitană”. Ci problematica discriminării. Şi nu doar în România, ci în toată Europa.

Rep.: Am simţit că vizaţi anumite circumstanţe ale acestor situaţii.

M. C. C.: Da, pentru că există stereotipii ale integrării şi, să nu le trecem cu vederea, ale Uniunii Europene, care, acordând fonduri, nu se interesează până la capăt de efectul lor. Pe teren, lucrurile arată cu totul altfel decât în proiectele aprobate.

Rep.: Am remarcat că documentarul a fost urmărit cu atenţie. Cred că erau şi români în sală, pentru că la cinematograful Palace, din centrul oraşului Soleure, la ultima proiecţie, s-a râs la o serie de subtilităţi de atitudine şi de limbaj.

M. C. C.: Şi eu am fost foarte surprinsă, cu mare plăcere. Şi subtitrarea a fost pe fază.

Rep.: Construiţi o structură specială a povestirii. Se cultivă în Elveţia documentarul, mai ales ca lungmetraj. Aţi filmat pe o perioadă lungă, de cam patru ani. M-am trezit că asist la un soi de ficţiune documentară.

M. C. C.: Mă simt obligată să vă contrazic. Nicio clipă nu am cerut echipei să ducă situaţiile în ficţiune. (Va urma.)