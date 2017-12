Interviu cu cineasta Miruna Coca-Cozma: „Personaje reale, în situaţii reale” (II)

Cu prilejul unui interviu acordat cotidianului „Telegraf” de Miruna Coca-Cozma, din care publicăm, astăzi, cea de-a doua parte, o redescoperim pe fosta teleastă din România, actualmente cineast cu experienţă televizuală şi cinematografică elveţiană şi internaţională. Realizată împreună cu Mona Nicoară, „Şcoala noastră” redeschide, de fapt, dosarul documentarului de lungmetraj.

Reporter (Rep.): Există soluţii-miracol, eficiente, verosimile, acceptabile ca postulat cinematografic, în integrarea romilor în societate?

Miruna Coca-Cozma (M. C. C.): Nu. „Şcoala noastră”, parafrazând titlul filmului, apare izolată în final, ruptă de realitatea cotidiană.

Rep.: Aţi filmat la Târgu Lăpuş. De ce acolo?

M. C. C.: Pentru că, mai departe de Bucureşti, lucrurile au acurateţea lor şi pentru că Mona Nicoară, coregizoarea şi colega mea, este din zonă, şi cunoaşte destul de bine cum stau lucrurile. Pentru că acolo au fost alocate fonduri în acest scop, al ridicării unui imobil cu destinaţie şcolară.

Rep.: Rămas gol, inoperant. Elevi capabili au fost apoi duşi spre zona inabilităţilor. De ce? Cum?

M. C. C.: Răspunsul e greu de dat. Există un fel de „rasism pacific”, care e de reperat pe tot continentul nostru, nu doar în România.

Rep.: Paşii sunt prea mici, iar bunele intenţiile nu sunt suficiente. Este greu să accepţi catalogarea ca elevi cu deficienţe, în cazul unora dintre copiii aliniaţi în dramaturgia filmului „Şcoala noastră”.

M. C. C.: Da, asistăm la un fel de eschivare, derutantă.

Rep.: V-am ascultat menţionând viaţa tribală la discuţiile cu publicul. În film aţi făcut-o prin intermediul unui personaj, tată de copil discriminat, însă, întrucâtva, nu m-aţi convins cu finalul tras către teza tratată.

M. C. C.: Am ţinut să evit happy-end-ul. Nu agreez soluţiile de vitrină, finalurile de paradă.

Rep. : Există mult adevăr trist, aproape implacabil în existenţa personajelor alese.

M. C. C.: Aşa este. Nu am inventat nimic. Dana, acceptată să lucreze în familia preotului, alege să părăsească nu doar acest loc, dar şi şcoala, spre a-şi lega viaţa de colegul ei de la păzitul vacilor. Până la urmă, a devenit mamă. S-a mulţumit să rămână doar cu scrisul şi cititul. Alt personaj, Alin, sfârşeşte prin a fi dus către şcoala ajutătoare. Beniamin, de asemenea, ratează şi el integrarea.

Rep.: Nu este cam mult? Sunt în România şi destui romi care înţeleg să urmeze altă cale. Unii, foarte capabili, şi nu atât de plângăreţi, cum mi se pare că îi faceţi. Cum a fost la TIFF?

M. C. C.: A fost pentru ei ca un eveniment. Au călătorit cu autobuzul până la festival. S-au emoţionat de primirea făcută, de cele patru minute de aplauze de la final.

Rep.: Înseamnă că publicul românesc a rezonat cu această situaţie. Un semn că romii din România nu ar trebui atât de mult discriminaţi pe calea… elveţiană.

M. C. C.: M-a preocupat, în primul rând, calea europeană, programul instituţional al unui asemenea demers. Elveţienii au fost foarte înţelegători şi foarte receptivi, cum aţi şi văzut, aici, la Soleure.

Rep.: Ca şi ceasul lor, emblematic, elveţienii ne oferă de fiecare dată lecţii de corectitudine. Veţi reveni cu filmul în România?

M. C. C.: Da, foarte curând.