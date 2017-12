Interviu cu interpreta de muzică populară Veta Biriş

\"Nu am făcut niciun compromis, pentru că nu am nevoie de aplauze false\"

De 40 de ani în slujba cîntecului popular, interpreta de muzică populară Veta Biriş continuă să se impună pe piaţa muzicii şi să păstreze în sufletele oamenilor dragostea pentru folclor. Într-un interviu acordat cotidianului \"Telegraf\", binecunoscuta artistă a mărturisit că are în derulare un proiect pe care speră să îl finalizeze în cursul acestui an.

Reporter: De cîţi ani “slujiţi” cîntecul popular?

Veta Biriş: Cînt de foarte mult timp, cred că sînt vreo 40 de ani.

Rep.: Care este cîntecul care v-a consacrat?

V.B: Este \"Cîntecul Iancului\", melodie cu care m-am lansat la spectacolul \"Floarea din Grădină\" .

Rep.: Aţi făcut vreun compromis pentru a ajunge ceea ce sînteţi acum?

V.B: Nu am făcut niciun compromis, pentru că nu am nevoie de aplauze false. Am un repertoriu minunat şi am urcat pe scenă cu piese care să mă reprezinte. Am cîntat şi în ţară şi în străinătate. Ultima oară am fost plecată timp de două luni, în Canada şi America, împreună cu Ştefan Hruşcă. Am colindat aproape toată America, unde am fost primiţi de publicul român într-un mod foarte plăcut.

Rep.: Se mai simt copiii atraşi de muzica populară? Mai sînt interesaţi tinerii să înveţe interpretarea acestui gen de muzică?

V.B: Sînt chiar foarte mulţi copii interesaţi de muzica populară. În şcolile de specialitate am întîlnit chiar şi cîte trei generaţii de copii, care vor duce mai departe muzica folclorică. Folclorul nu va dispărea niciodată.

Rep.: Duce România lipsă de interpreţi de muzică populară?

V.B: Nu lipsesc, din contră, sînt \"cîtă frunză şi iarbă\", numai că necazul este că televiziunile ar trebui să facă o selecţie şi să nu mai intre oricine în emisiuni să cînte.

Rep.: Ce alte preocupări aveţi, în afara muzicii?

V.B: Singura meserie pe care o practic este să cînt şi îi acord foarte mult timp, pentru că îmi place. Însă atunci cînd sînt liberă, mă ocup cu grădinăritul, gătesc, am foarte multe preocupări.

Rep.: Ce proiecte aveţi pentru acest an?

V.B: Este singura întrebare care nu îmi place, dar pentru că am fost întrebată şi mă onorează ceea ce vreau să fac în continuare, am să mărturisesc că voi lansa un album.

Rep.: Doriţi să transmiteţi un mesaj pentru publicul constănţean iubitor de muzică populară?

V.B: Îi iubesc pe constănţeni şi îi respect din tot sufletul meu, atîta timp cît ei iubesc cîntecele noastre din Ardeal, dar şi cîntecul popular, în general, indiferent de zonă.