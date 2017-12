Interzis la funcţii publice persoanelor condamnate penal

01:27:10 / 04 Octombrie 2016

INITIATIVA RENATE WEBER

POLITICIANUL ROMAN ESTE -CONFORM PERCEPTIEI PUBLICE- IMORAL,INCOMPETENT SI IRESPONSABIL.CIREASA DE PE TORT O DETINE PENABILITATEA SA .CETATEANUL DE RAND AI PERCEPE PE TOTI CA FIIND PENABILI;SI NU GRESESTE!HALUL IN CARE AU ADUS TARA IN "DEMOCRATIE" ESTE DAT DE NIVELUL SALARIULUI MINIM PE ECONOMIE.DEZINTERESUL PENTRU TARA SI CETATEAN ESTE NOTORIU,POLITICIANUL OCOPANDU-SE DOAR DE ACTIVITATI(CITESTE-INTERESE PROPII-) CARE NU DUC LA DEZVOLTAREA ROMANIEI .ACCEDEREA LA PUTERE LE DAU POSIBILITATEA DE A MANEVRA SFORI ;CARE GENEREAZA CORUPTIE. TREBURILE TARII SUNT LASATE LA O PARTE ,LEGILE SUNT FACUTE IN SISTEM ROMANESC,-LASA CA-I BINE SI ASA-,SUNT APLICATE DUPA URECHE,PRINCIPIILE MORALE SI ETICE DUPA CARE SE GHIDEAZA O SOCIETATE SUNT INEXISTENTE SAU NU CONSTITUIE PIATRA DE TEMELIE A LEGILOR;EXISTA PATURI SOCIO-PROFESIONALE MAI CETATENI DECAT ALTII.PENALITATEA ALESILOR ,PENALITATE DOVEDITA ,TREBUIE SA FIE SUFICIENTA PENTRU A LE INTERZICE DREPTUL DE A OCUPA O FUNCTIE PUBLICA . ACEASTA SIMPLA INTERDICTIE AR DUCE IN INSTITUTIILE STATULUI LA SELECTAREA VALORILOR MORALE ATAT DE NECESARE TARII NOASTRE .PARLAMENTARII ,DE EXEMPLU,CURATI NU SI-AR PERMITE RISCUL DE A DEVENI PENALI PENTRU CA ATUNCI VIATA LOR POLITICA S-AR SFARSI. DECI ,SUSTIN CU TOATA FERMITATEA ACEASTA INITIATIVA A DOAMNEI RENATE WEBER;MAI MULT CONSIDER CA AR TREBUI CA INITIATIVA SA FIE PREZENTA ZILNIC IN SPATIUL MEDIA PENTRU SUSTINEREA EI IN MOD PUBLIC SI IMPLEMENTAREA IN CONSTITUTIA ROMANIEI.