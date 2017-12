Interzis la melodiile lui Prince!

Muzicianul american Prince intenţionează să nu mai permită altor artişti să preia melodiile sale, pe motiv că un cover ar face să fie uitat originalul. ”Când se fac cover-uri după piesele tale, înseamnă că muzica ta nu mai există. Multă lume crede că eu cânt melodii ale lui Chaka Khan sau Sinead O\'Connor, însă puţini ştiu că acelea sunt, de fapt, piesele mele”, spune Prince, care a compus ”Nothing Compares 2 U”, cea mai cunoscută piesă cântată de irlandeza Sinead O\'Connor. Artistul american spune că realizarea cover-urilor în industria muzicală contemporană este favorizată de legile foarte permisive din acest punct de vedere. ”Practic, un cântăreţ poate prelua o piesă, fără să ceară acordul compozitorului, ci doar pe cel al casei de discuri. Iar asta nu se aplică şi în alte domenii ale artei. Este un singur serial Law & Order, însă există mai multe variante ale pieselor Kiss şi Purple Rain”, a explicat muzicianul, făcând referire la două dintre cele mai cunoscute melodii ale sale.

Prince a evitat însă orice comentariu despre piesele pe care el însuşi le-a preluat de la alţi artişti. Printre aceste melodii se numără ”Crimson in Clover”, lansată de Tommy James & the Shondells şi ”One of Us” (Joan Osbourne), ambele mai cunoscute în variantele originale decât în cele interpretate de Prince.