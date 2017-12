Interzis la şofat timp de şase ani

După cinci ani de anchetă şi aproape un an de judecată, Alfred Schroder, de 45 ani, din Năvodari, a fost condamant definitiv pentru ucidere din culpă. Prin sentinţa emisă, ieri, de Curtea de Apel Constanţa, bărbatul a primit trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere şi este obligat să le plătească rudelor victimei 70.262,8 de lei daune materiale şi 160.000 de lei daune materiale. Prin aceeaşi hotărâre judecătorească, Schroder nu are voie să se urce la volan timp de şase ani, cât este perioada termenului de încercare stabilit de instanţă. Conform poliţiştilor, accidentul mortal provocat de Schroder a avut loc pe 7 februarie 2009, în localitatea constănţeană Valu lui Traian. Oamenii legii spun că şoferul se afla la volanul unui autoturism marca Seat, înmatriculat CT 23 BRV, în momentul în care l-a lovit pe Seri Ramazan, de 51 ani, care a traversat strada prin loc nepermis şi fără să se asigure, la câţiva metri de un marcaj pietonal. Alfred Schroder le-a declarat anchetatorilor că a fost surprins de apariţia pietonului şi a încercat să pună frână, dar a fost prea târziu şi nu l-a putut evita. El a fost trimis în judecată, în libertate, în mai 2012.