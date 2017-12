Întîlnire organizată de CODECS, la Constanţa

CODECS şi Coaching Institut au organizat, ieri, la Constanţa, o întîlnire care se înscrie în seria de reuniuni lunare “Project Manager Day“, care se desfăşoară în opt oraşe ale ţării: Galaţi, Bacău, Ploieşti, Sibiu, Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara. La întîlnirea de la Constanţa, cea de-a V-a organizată în ţară, au participat preşedintele CODECS, Cătălin Ionescu, trainer Microsoft, managing partner – Trilex Consulting, Hilde Corbu, Primavera training director – TotalSoft, Narcisa Mărgărit, consultantul IT Adrian Stoian, directorul Curs Manager de Proiect CODECS, Raluca Cîmpeanu, directorul Program Management de Proiect CODECS, Mircea Mihai, şi 43 de agenţi economici constănţeni. “Ne-am întîlnit ca să cîştigăm experienţă în ceea ce priveşte managementul de proiect şi să găsim împreună căile de succes în realizarea unui proiect. După un an în care am organizat astfel de întîlniri numai în Bucureşti, ne-am gîndit să dezvoltăm această idee şi cultură de management în toată ţara. Astăzi a venit rîndul Constanţei, care este un oraş foarte frumos, şi vreau să vă spun că nu am organizat aici o sesiune de training, ci o discuţie“, a declarat Raluca Cîmpea. Participanţii au discutat despre direcţiile în care evoluează managementul de proiect, cele mai noi instrumente şi tehnici utilizate în acest sens şi au încercat să facă schimb de experienţă pentru identificarea unor noi direcţii practice de acţiune. Scopul “Project Manager Day“ a fost acela de a-i face pe agenţii economici să conştientizeze faptul că succesul oricărei afaceri depinde de conceptele şi procedurile profesiei de manager de proiect. În plus, celor prezenţi li s-a explicat importanţa adoptării unor principii de management de proiect în propria organizaţie şi dezvoltării oportunităţilor de afaceri în domeniile cu activitate orientată pe proiecte. “Pentru optimizarea activităţii unei firme, proiectele constituie o soluţie dar, de cele mai multe ori, atunci cînd apare un mod diferit de abordare a lucrurilor, tendinţa este să ai mai mulţi adversari decît susţinători. În aceste condiţii, managementul de proiect trebuie să schimbe această stare de fapt“, a declarat Mircea Mihai.