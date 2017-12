Intimitatea şi zonele ei

Unii zic că diavolul sălăşuieşte în detalii. Tot aşa, micile probleme ale unei naţii formează o mare problemă. Nu există chestiuni primordiale care să arunce în derizoriu altele, mai mărunte. O eventuală criză a laptelui praf pentru sugari nu pune în umbră scuipatul (generalizat) pe stradă. Nesimţirea în parcatul aiurea şi lipsa semnalizării sunt şi ele detalii care compun tabloul mare şi sumbru al cimitirului sui-generis de pe şoselele patriei. Şi-aşa mai departe. Dar despre astea s-a mai vorbit. Ceea ce a fost abordat mai puţin sunt alte teme, care par unora şi mai mărunte. Cum ar fi problema intimităţii. Până nu demult, când depuneai sau scoteai bani de la bancă, simţeai în ceafă răsuflarea caldă şi uneori subtil alcoolizată a celui care urma după tine, la ghişeu. Apoi a apărut, pe podeaua sucursalelor, câte o dungă, în general de culoare galbenă. Mulţi şi-au dat cu părerea, ce ar putea fi. Unii au opinat că e un alcool-test: cine merge pe ea drept, cu degetul pe vârful nasului, primeşte o bonificaţie de 0,1% la dobânda pentru depozitele în franci elveţieni. Alţii, că e limita până la care femeia de serviciu are voie să dea cu mătura. După vreo doi-trei ani şi multe, multe filme americane despre hold up-uri la bănci, câţiva dintre clienţi (dar numai o parte!) au început să aştepte cuminţi dincolo de ea, de dungă, să le vină rândul şi să fie strigaţi. Altă dandana e la farmacii. Farmaciştii sunt un fel de doctori, care în toată lumea dau un fel de consultaţii. \"Întrebaţi medicul şi farmacistul\", sună îndemnul. Dar nu se spune nimic despre intimitate. În timp ce îmi ridic reţeta de hipertensiune şi colesterol (noroc că nu era pentru altceva!?), o domnişoară din stânga mea, servită \"la patru mâini\", este chestionată de farmacistă \"unde au apărut petele alea şi ce culoare au?!\". Duduia roşeşte vizibil, ceea ce îmi furnizează şi mie şi farmacistei - măcar parţial - răspunsul. Mai mult nu putem smulge de la tânăra pacientă, incomodată clar de faptul că niciun bărbat din farmacie n-o mai priveşte cu acel subînţeles - o priveşte cu un altul. Noroc că doamna farmacistă scurtcircuitează răspunsul şi dictează implacabil: \"Bine, păpuşă, atunci te dai matale cu crema asta în jurul zonelor intime şi dacă vezi că se măresc (ce?!? n.n.), vii să-ţi mai dau şi altceva!\" Respectiva înşfacă borcănaşul de cremă, îşi pune gluga pe cap şi o zbugheşte pe uşă. Sper pentru ea că a apucat să plătească. N-a alergat nimeni după ea - oricum, niciunul din bărbaţii de faţă. Iar eu am plecat buimac, ştiind că, în ce mă priveşte, zona intimă este la mine acel colţişor din casă, în care am voie să ascult tare muzică, fără să deranjez copilul. Undeva, în fundu\' curţii.