Intimităţi cu Putin şi Rice

Într-un acces unic de sinceritate, premierul Rusiei, Vladimir Putin, a oferit detalii despre viaţa sa personală, despre presiunile funcţiei pe care o deţine şi a dezvăluit cel mai mare defect al său. “Am foarte mult de lucru, sînt obosit. Uneori adorm cu greu şi îmi este greu să mă detaşez de tensiunile emoţionale”, a mărturisit Vladimir Putin. “Chiar şi aşa, îmi iubesc munca, pentru că văd cum oamenii încep să trăiască puţin mai bine”, a adaugat premierul rus. Întrebat care este cel mai mare defect al său, Vladimir Putin a răspuns că are prea multă încredere în oameni, un răspuns surprinzător pentru un fost agent KGB care a activat în fosta Germanie de Est. În schimb, liderii istorici pe care îi admiră cel mai mult sînt Petru cel Mare şi Ecaterina a II-a a Rusiei, care “au făcut cel mai mult pentru dezvoltarea Rusiei”.

La fel de surprinzătoare au fost şi declaraţiile fostei şefe a diplomaţiei americane despre viaţa sa. Condoleezza Rice a declarat că doreşte să se concentreze pe viaţa personală şi că este în căutarea dragostei. “Condoleezza Rice, în vîrstă de 54 de ani, a vizitat 84 de ţări, parcurgînd distanţe uriaşe în ultimii ani, însă întotdeauna a căutat acea persoană specială. Viaţa ei personală a fost pe locul doi în ultimii patru ani, dar acum este pregătită să se concentreze pe ea”, a comentat publicaţia “Daily Mail”. Într-o apariţie la emisiunea The View, realizată de Whoopi Goldberg, Condoleezza Rice a declarat: “Lumea spune că dacă îţi dedici viaţa atît de mult carierei, neglijezi viaţa personală, însă adevărul este că nu am găsit niciodată persoana potrivită pentru căsătorie. Asta nu înseamnă că nu o voi găsi, dar nu am găsit-o încă”. Condoleezza Rice, care a fost logodită pentru scurt timp în anii ‘70, a oferit puţine detalii despre viaţa sa personală. A dezvăluit însă că este un fan al showului American Idol şi că se relaxează uitîndu-se la televizor.

Fostul secretar de Stat a recunoscut că acum se bucură de viaţa personală, fără o responsabilitate internaţională. “Este o senzaţie plăcută să poţi face ceva ce nu va ajunge în ziare. Este o uşurare”, spune aceasta. În plan profesional, Condoleezza Rice va frecventa, din nou, prestigioasa universitate Stanford din California, unde va preda ştiinţe politice. Aceasta va lucra alături de un alt fost secretar de Stat, George Schultz, care a fost şef al diplomaţiei în timpul preşedinţiei lui Ronald Reagan, între 1982 şi 1989.