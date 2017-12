Dacă schimbările de regulament vor face multe victime în primele curse ale sezonului 2010 din Formula 1, schimbările din cadrul echipelor vor ţine mult timp capul de afiş al ziarelor. Întoarcerea lui Michael Schumacher în F1, vehiculată aproape în fiecare zi de când germanul şi-a anunţat retragerea, poate aduce glorie eternă sau un dezastru total! Germanul revine la prima sa dragoste - Mercedes GP (fosta Brawn GP) - dar asta nu reprezintă o garanţie pentru victoria finală, dovadă şi faptul că, anul trecut, Brawn GP a venit de nicăieri pentru a câştiga titlurile mondiale! Iar un eşec ar însemna dezastru pentru septuplul campion mondial, care ar urma să părăsească F1 pe uşa din dos. Adversarii nu stau de pomană, întărindu-se serios! Ferrari l-a adus pe Alonso lîngă Massa, spaniolul fiind considerat cel mai bun pilot al momentului. McLaren şi-a făcut un cuplu britanic, angajând ultimii doi campioni mondiali - Button şi Hamilton. Să nu uităm de marea învinsă a sezonului trecut - Red Bull - care şi-a anunţat pretenţiile la titlul mondial, conservând echipa din sezonul trecut - Vettel şi Webber, dar şi pe cel mai talentat director tehnic din F1 - Adrian Newey. Williams, Renault şi BMW-Sauber vor rămâne în plan secund, capabile însă să încurce planurile marilor favorite. FIA a adus în Formula 1 încă trei echipe - Lotus, HRT şi Virgin, o a patra echipă - US Team - nereuşind să strângă fondurile necesare. A mai existat o echipă care a dorit să concureze anul acesta - Stefan GP, echipă integral sârbă, care a preluat infrastructura japonezilor de la Toyota - dar FIA n-a fost de acord s-o accepte în locul US Team. Ieri, Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a anunţat că India va găzdui o etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 în 2011. Tot în cadrul şedinţei de joi, Consiliul Mondial al FIA a aprobat iniţierea unui nou proces de selectare a unei a 13-a echipe pentru Campionatul Mondial din 2011, ca urmare a neparticipării grupării americane USF1 în acest sezon.