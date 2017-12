Intoleranţă religioasă

Actriţa iraniană Marzieh Vafamehr a fost condamnată la un an de închisoare şi 90 de lovituri de bici, pentru rolul pe care l-a interpretat în lungmetrajul ”My Tehran for Sale”. Autorităţile conservatoare au considerat că tânăra actriţă a încălcat limitele de exprimare impuse artiştilor. Încă de la premiera din luna iulie, filmul ”My Tehran for Sale” a provocat aspre critici în mediile conservatoare. Marzieh Vafamehr a fost arestată la scurt timp, fiind eliberată pe cauţiune, în aşteptarea sentinţei. Filmul, produs în colaborare cu un studio de producţie din Australia, spune povestea unei tinere actriţe de teatru din Teheran, căreia i se interzice să mai dea reprezentaţii pe scenă, fiind astfel obligată la o viaţă secretă, pentru a se putea exprima artistic. Filmul nu a primit aprobarea autorităţilor şi a fost difuzat ilegal în întreaga ţară.

Un alt protest motivat religios a avut loc în Tunisia, unde poliţia a arestat zeci de militanţi islamişti care au încercat să atace sediul unei televiziuni private ce difuzase filmul de animaţie ”Persepolis”, nominalizat la Oscar. Aparent, aceştia au fost înfuriaţi de scenele în care divinitatea este prezentată ca o tânără fată. Filmul franco-iranian, bazat pe cartea autobiografică scrisă sub formă grafică a scriitoarei Marjane Satrapi, descrie ultimele zile ale şahului şi Revoluţia Islamică din Iran, din 1979. Islamiştii au încercat să dea foc sediului postului Nessma TV, după ce acesta a transmis filmul, pe care îl consideră o blasfemie. Separat, poliţia a avut ciocniri şi cu un alt grup de islamişti care voiau să fie anulată interdicţia ca femeile care poartă niqab să intre în universitate. Protestele intervin cu două săptămâni înainte de alegerile pentru Adunarea Constituantă, primul vot liber din Tunisia, după ce fostul preşedinte Zine al-Abidine Ben Ali a fost alungat de la putere, în luna ianuarie. Însă, de la înlăturarea de la putere a autocratului Ben Ali, musulmanii mai conservatori îşi fac din ce în ce mai simţită vocea iar principalul partid islamic, Ennahda, pare să stea foarte bine în sondaje, deşi a condamnat vehement ambele demonstraţii.