Reporter: Ce părere credeţi că are publicul despre muzica populară?

Cornelia Rednic: După numărul spectatorilor care vin la concerte, eu cred că publicul iubeşte folclorul.

Rep: Aveţi o melodie reprezentativă în repertoriu?

C.R: Cel mai mult îmi place cîntecul care ne-a lansat, pe mine şi pe soţul meu, Lupu Rednic, şi care ne-a ajutat foarte mult în carieră. Piesa se numeşte „Care frunză pică jos, nu mai urcă unde-o fost”.

Rep: Ce planuri aveţi pentru sezonul estival?

C.R: În această vară, pot să spun că agenda noastră este foarte încărcată, avem spectacole foarte multe, dar şi petreceri, nici nu mai ştiu cîte. Adevărul este că, în acest an, nu ne vom lua concediu, avem foarte mult de muncă, dar este foarte bine, mai ales cînd îţi place ceea ce faci.

Rep: Cînd veţi mai susţine spectacole pe litoral, în această vară?

C.R: Din păcate, pe litoral nu mai avem concerte, am fost la mare de patru ori, începînd din primăvară şi pînă acum. Eu cred că ne ajunge, mergem să cîntăm şi în alte zone ale ţării.

Rep: Ce alt gen muzical mai ascultaţi?

C.R: Muzica uşoară, romanţe, dar şi operă, atunci cînd sîntem ceva mai agitaţi. În general, nu sîntem pretenţioşi la muzică.

Rep: Dacă nu aţi fi cîntat, ce altceva aţi fi făcut?

C.R: Probabil că aş fi devenit profesoară sau o… coafeză de renume. Întotdeauna mi-am dorit un salon de frumuseţe şi încă nu am renunţat la idee. Cine ştie, poate, pe viitor, îmi voi îndeplini şi acest vis.

Rep. Cît de mult înseamnă faptul că sînteţi mereu împreună cu soţul dvs?

C. R.: Înseamnă foarte mult. Mergem împreună la concerte şi sîntem tot timpul alături. În plus, nu am fost niciodată geloşi unul pe celălalt, pentru că nu avem motive.

Rep: Ce mesaj le transmiteţi fanilor de pe litoral?

C.R: Le mulţumim tuturor celor care iubesc muzica populară, nu doar pe noi, ci şi pe ceilalţi colegi ai noştri. Aşa să facă în continuare!