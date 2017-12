Intrare liberă la a III-a ediţie a turneului “Talent Cup”

A treia ediţie a celui mai puternic turneu internaţional de juniori under 17 din România, “Talent Cup”, organizat de fundaţia “Gheorghe Hagi”, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” şi agenţia de marketing sportiv 4AllSports&Entertainment se va desfăşura începând de astăzi şi până joi pe stadionul Orăşenesc din Ovidiu. După Real Madrid, Galatasaray Istanbul şi FC Barcelona, constănţenii vor avea ocazia să vadă la lucru la această ediţie, cei mai talentaţi juniori ai cluburilor Internazionale Milano (Italia), Kashima Antlers (Japonia), Academia Hagi (vor evolua şi jucătorii de la lotul naţional) şi România under 17, condusă de noul selecţioner Ionel Augustin.

Prima ediţie a “Talent Cup” fost câştigată de Real Madrid (au mai participat FC Barcelona, Galatasaray Istanbul şi Academia Hagi), iar ediţia a doua a fost adjudecată de Academia Hagi (3-0 cu Real Madrid, 1-0 cu Inter Milano şi 0-0 cu Kashima Antlers). Formaţia constănţeană va fi pregătită şi în acest an de antrenorul Cristian Cămui, care va avea la dispoziţie şi zece internaţionali de la această categorie de vârstă: Mihai Bălaşa, Robert Hodorogea, Adrian Boitoş, Bogdan Vasile, Daniel Gheorghe şi Alexandru Târnovan (toţi under 17), Răzvan Marin, Cătălin Torişte şi Andrei Luduşan (toţi under 16).

INTRAREA LIBERĂ. La ediţia din acest an, organizatorii au decis ca intrarea să fie liberă, dorind să ofere tuturor microbiştilor posibilitatea de a vedea la lucru viitoarele staruri ale fotbalului românesc şi mondial. Va fi o nouă oportunitate pentru toţi jucătorii de a dovedi că pot intra în vederile marilor cluburi europene.

Programul turneului - marţi, ora 15.30: Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” - Internazionale Milano; ora 17.45: România U17 - Kashima Antlers; miercuri, ora 15.30: Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” - Kashima Antlers; ora 17.45: România U17 - Internazionale Milano; joi, ora 15.30: Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” - România U17; ora 17.45: Internazionale Milano - Kashima Antlers. Accesul spectatorilor pe arena din Ovidiu va fi gratuit. Echipa câştigătoare va intra în posesia trofeului “Talent Cup”, iar jucătorii remarcaţi vor fi premiaţi cu trofee pentru cel mai bun portar, cel mai bun fundaş, cel mai bun mijlocaş, golgheter şi cel mai bun jucător.