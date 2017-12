Între două antrenamente, şedinţă... foto la CVM Tomis

Aflaţi pentru o săptămână la Constanţa, între cantonamentul de la Buzău şi turneul de la Sankt Petersburg, jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa au efectuat ieri, pe plaja dintre Mamaia şi Năvodari, obişnuita şedinţă foto dinaintea începerii sezonului. Cunoscutul artist fotograf Roger Mantu a avut destul de furcă pentru a realiza instantaneele dorite, din cauza soarelui puternic, dar şi pentru că unii jucători nu erau obişnuiţi cu asemenea şedinţe foto. Voleibaliştii de la Tomis au făcut poze de grup, dar şi individuale, în săritură, la preluare, la atac sau la blocaj. „Nu suntem obişnuiţi cu asemenea lucruri, pentru că noi facem sport în sală, de regulă. Mă bucur că este o zi frumoasă, pentru că această şedinţă este importantă pentru imaginea echipei, pentru noi, pentru suporterii noştri”, a declarat Radu Began, căpitanul formaţiei constănţene. „Asta ne e meseria şi la început de sezon trebuie să facem şi aşa ceva. Nu ne deranjează aceste şedinţe foto, pentru că este vorba despre imagine, un aspect foarte important în sportul actual”, a spus Sergiu Ilieş, un alt voleibalist experimentat din lotul Tomisului. „Face parte din meseria noastră să facem aceste şedinţe foto, ba chiar a fost distractiv, pentru că e prima oară când facem fotografii pe plajă”, a adăugat Mads Ditlevsen, danezul transferat de CVM Tomis în această vară.

„A fost interesant, mai ales că m-am întors de curând în ţară, după trei luni petrecute în Africa, unde am fotografiat doar natură. Tocmai de aceea am evitat să facem fotografiile în studio, pentru a face ceva diferit faţă de anul trecut. Am ales cadrul cu marea pentru că este vorba de o echipă constănţeană. A fost şi greu, pentru că soarele a deranjat destul de mult. Au fost mulţi jucători, caractere diferite, unii s-au adaptat mai greu şi a fost nevoie să mă adaptez eu după ei. Dacă în natură trebuie să ai mult noroc, pentru a prinde cadrul optim, atunci când lucrezi cu oamenii poţi repeta şi totul este mai uşor. Pentru mine, echipa masculină de volei a Constanţei reprezintă ceva special”, a explicat Roger Mantu, cel care a făcut fotografiile din Mamaia.

MISEIKIS NU FACE DEPLASAREA ÎN RUSIA. CVM Tomis Constanţa va juca săptămâna viitoare în puternicul turneu de la Sankt Petersburg, Memorialul “Vyacheslav Platonov”, turneu ajuns la a V-a ediţie. Din lotul care va face deplasarea în Rusia va absenta lituanianul Arvydas Miseikis, accidentat. „Săptămâna aceasta a acuzat dureri la gleznă, în timpul unui antrenament, şi acum face pauză. Este mai bine pentru el să rămână la Constanţa, pentru repaus şi fizioterapie”, a spus Milen Uzunov, directorul sportiv al grupării constănţene. Turneul de la Sankt Petresburg va debuta miercuri şi se va încheia duminică.