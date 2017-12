ÎNTRE VULPE, ŞACAL ŞI HIENĂ!

Acum vreo săptămînă, Traian Băsescu se văicărea, într-o conferinţă de presă, că este „şantajat” de marile trusturi media, adică mogulii îi forţau mîna, vezi Doamne, împingîndu-l spre o atitudine radicală în public! Nu prea înţeleg cum vine chestia asta la un tip care se vrea „macho”, ca preşedintele, dar mă miră încă şi mai mult văicăreala şefului statului, pentru că aşa ceva nu îi stă în fire…

Între timp, au fost date publicităţii două sondaje de opinie care ar putea explica, măcar în parte, reacţia lui Băsescu. În ambele cazuri, preşedintele pierde procente serioase în ochii electoratului. Deşi nu am mare încredere în asemenea instrumente de manipulare în masă, ele reflectă, totuşi, anumite tendinţe, cu toate că marja de eroare ar putea fi mult mai mare decît pretinde fiecare studiu de piaţă în parte. Oricum o dai la întors, ca să nu mă exprim poetic, este clar că lui Traian Băsescu îi cam fuge electoratul de sub picioare. Nu ştiu cît de gravă este situaţia asta politică, din punctul său de vedere, însă bănuiesc că cifrele respective îl determină pe marinarul de la Cotroceni să bea o cantitate mai mare de whisky înainte de culcare, ca să-şi poată asigura un somn liniştit.

Bogdan Teodorescu a afirmat de curînd că nucleul electoral dur al lui Traian Băsescu nu va scădea niciodată sub 25%, comparativ cu marja de 35% - 38% pe care i-o dau sondajele actuale, ceea ce înseamnă că el va intra sigur cel puţin în turul doi al alegerilor prezidenţiale. Dar problemele lui Băsescu vor începe, aşa cum a observat toată presa, abia de atunci încolo… Ş-atunci, ce să facă preşedintele „macho”, ca să-şi amelioreze imaginea publică într-un an de campanie? Îl hărţuieşte pe Becali, ale cărui probleme penale nu lasă nepăsător pe nimeni, indiferent dacă reacţia este pozitivă sau negativă, şi intră cu „tancul” DNA-ului în fotbal, arestînd arbitri şi lăsînd impresia că s-a pus pe curăţenie, deoarece impactul emoţional al acestor măsuri este foarte mare în lumea microbiştilor, care reprezintă cîteva milioane de potenţiali votanţi.

Dar nici publicul larg nu se mai lasă chiar aşa uşor dus de nas, dovadă opţiunile inedite ale respondenţilor la o întrebare originală, după model american, din al doilea sondaj! „Cu ce animal îl asemănaţi pe actualul preşedinte?” That is the question! (Asta e întrebarea!) - vorba lui Hamlet. Lăsînd la o parte procentele relative şi interpretînd doar metafora politică a răspunsurilor, se degajă un portret cîtuşi de puţin onorabil al preşedintelui. Cei mai mulţi îl asemuie cu o vulpe, cu un şacal sau cu o hienă, adică îl consideră întruchiparea unui animal viclean şi prădător, după cum cred că aţi văzut la televizor, ca şi mine.

Nu-i vorbă că, în acelaşi sondaj, Vanghelie este asimilat unei maimuţe, ceea ce este la fel de adevărat, atîta doar că maimuţa este cu mult mai inofensivă decît hiena ori şacalul! Aşadar, rămîne să vedem ce specimen zoologic va fi votat pentru „menajeria de sticlă” de la Cotroceni… Eu aş prefera vulturul imperial cu o cruce în cioc, de pe stema Casei Regale româneşti. Dar nu-mi fac iluzii!