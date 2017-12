Întrebare de parcagiu: Dacă ești nesimțit înseamnă că ai handicap?

Unii cititori ne îndeamnă să ne postăm în parcarea Kaufland Constanța și să ne pregătim cu multe carduri de memorie pentru aparatele foto. Spun ei că într-o singură zi o să strângem material pentru o săptămână la rubrica "Parchez ca un bou" și subiecți suficient de mulți pentru a forma o cireadă de dimensiune medie-mare.

Mai sunt însă și alte parcări în care se manifestă cornutele. Nici Maritimo nu a scăpat. Am primit astăzi de la un cititor mailul cu titulatura "staul". În staul nu am găsit un bou, nici măcar o vacă, ci un bemveu. Alb. Să moară dujmanii dacă nu-i așa. Cum credeți că a parcat șaul sau… șaua? Pe locul pentru persoane cu dizabilități. Înțelegem de la cel care ne-a trimis fotografia că pe geamurile mașinii nu era niciun poster care să ateste că acel autovehicul este destinat transportului unei persoane cu dizabilități. Avea dreptul să facă asta? Păi sigur că avea. Pentru că șoferul împricinat are un mare handicap: lipsa celor șapte ani de acasă. Cu circumstnțe agravante din cauza creierului avicol. Îi dorim conducătorului care a oprit în acest loc ca în cel mai scurt timp să se capete cu un motiv legal pentru a ocupa un astfel de loc în parcare. Atunci se va bucura de toată susținerea și aprecierea noastră.

Mai mult, în aceeași poză se vede un Porsche înghesuit pe un singul loc de parcare, între doi stâlpi. În timp ce mârlanul cu bemveu a ocupat două locuri în același timp. Ce să-i faci, pentru un cur gras de bemveu trebuie mai mult loc, nu-i așa? Pe măsura spațiului neocupat din creierul boului care-l conduce.

Dacă găsiți exemple similare de boi/vaci care parchează, remiteți-le la adresa office@telegrafonline.ro. Vă mulțumim atât pentru efortul făcut, cât și pentru orice informație suplimentară legată de copitatele care au parcat ca-n ogradă.

