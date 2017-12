Întrecere între pasionaţii de robotică

Gălăgie mare, ieri, în sala de sport a Şcolii Gimanziale „Spectrum“ din Constanţa! Zeci de elevi de gimanziu ai şcolii şi-au demonstrat îndemânarea la un concurs de robotică organizat de conducerea unităţii. S-au folosit ba de telecomenzi, ba de telefoanele inteligentele pentru a-şi determina roboţii să intre în competiţie. Prof. de informatică din cadrul şcolii, Memet Eden, a precizat că derularea concursului este, de fapt, o pregătire pentru Olimpiada Naţională de Robotică, unde vor participa aproximativ 15 copii, şi pentru „RobotChallenge”, un concurs internaţional care se va desfăşura la Viena. „Această activitate a devenit o tradiţie şi este parte a clubului de robotică din cadrul şcolii. Este al doilea an la rând când se derulează. Are loc în fiecare an în „Săptămâna Informaticii”. La acest concurs, roboţii se întrec la trei categorii: la fotbal (roboţeii se joacă cu mingea), Formula 1 (roboţeii se întrec în viteză), iar a treia categorie o reprezintă luptele sumo (într-un ring japonez unde fiecare robot în parte trebuie să se împingă în afara ringului)”, a declarat prof. Memet Eden.

PARTICIPARE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI INTERNAŢIONALE Printre elevii pasionaţi de construirea roboţilor se numără şi Călin Clichici, din clasa a VII-a C la Şcoala „Spectrum“. Îl fascinează lucrul cu piesele lego, este participant activ la concursurile din domeniu şi are un robot construit cu propriile mâini. „Piesele de lego îmi dau posibilitarea să mă joc, dar în acelaşi timp, să-mi pun propriile idei în aplicare. Îmi place şi să concurez cu roboţii altor copii şi să pot să-mi îmbunătăţesc creaţia. Anul acesta am fost la un concurs naţional şi am participat cu un robot care era asistent de profesor şi ajuta elevii cu formule. Ne-au premiat cu aur”, a declarat elevul. Alături de profesorii săi şi de alţi câţiva colegi, va participa, pe 28 aprilie, la „RobotChallenge”. Acolo, roboţii vor avea probă de sumo. Ei vor fi puşi într-o arenă, vor aştepta cinci secunde, se vor întoarce şi apoi se vor lupta. „Robotul meu este funcţional, dar este posibil să-l îmbunătăţesc până la concurs. Pot să fac robotului un program pe calculator şi va putea să meargă singur, dar poate funcţiona şi din telecomandă sau poate fi manevrat din telefon, prin aplicaţia bluethooth”, a explicat pasionatul de robotică.