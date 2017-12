Întrecere între un elicopter şi o ambarcaţiune Class One

A treia ediţie a Class One Romanian Grand Prix, competiţie programată, în perioada 28-30 august, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, va aduce o premieră pentru iubitorii de senzaţii tari. Dacă sîmbătă, 29 august, va avea loc un show aerian oferit de elicopterele echipei Flying Bulls Aerobatics, duminică, 30 august, elicopterul BO-105, pilotat de celebrul Rainer Wilke, se va duela cu o ambarcaţiune Class One. Aseară au intrat în România şi cele trei ambarcaţiuni ale Victory Team, acestea fiind aşteptate să sosească la Constanţa, cel mai probabil, vineri.

Doar o săptămînă a mai rămas pînă la cel mai important eveniment sportiv al anului în România, a treia ediţie a Class One Romanian Grand Prix, programată, în perioada 28-30 august, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia. Ca şi anul trecut, organizatorii au pregătit cîteva surprize spectatorilor, care vor avea ocazia să vadă o întrecere în premieră în lume. Astfel, sîmbătă, 29 august, va avea loc un show aerian oferit de elicopterele echipei Flying Bulls Aerobatics, membră de onoare a Federaţiei Internaţionale de Aeronautică, care a cîştigat de două ori campionatul mondial de Acrobaţii Aeriene. Spectacolul va fi oferit de elicopterul BO-105, care cîntăreşte 2,5 tone şi este singurul din lume care poate efectua aceleaşi manevre pe care le execută un avion. Echipa Flying Bulls are în dotare două elicoptere de acest tip, fabricate în 1974, şi pe care le utilizează din 2005. Ambele au fost folosite în trecut de poliţia aeriană. Marea întrecere va avea loc duminică, 30 august, cînd elicopterul BO-105, pilotat de celebrul Rainer Wilke, se va duela cu o ambarcaţiune de Class One. “Rotorul, fără îndoială, este cea mai fascinantă parte a acestui elicopter. În ceea ce priveşte proprietăţile de zbor, BO 105 a fost cu mult înaintea timpului său şi nici măcar elicopterele de azi nu îl depăşesc”, a spus Wilke.

Primele ambarcaţiuni au sosit în România

Cea mai grăbită echipă a fost chiar campioana Victory, care a sosit încă de ieri în România. Cel mai probabil, cele trei ambarcaţiuni ale echipei din Dubai vor ajunge la Constanţa vineri. Astăzi, sînt aşteptaţi să intre în România şi norvegienii de la Ugland Offshore Team, cu ambarcaţiunea Welmax 90, dar şi reprezentanţii IOTA, împreună cu ambarcaţiunea de start. “Cei din Dubai au venit primii în România pentru că vor susţine şi o serie de antrenamente, din dorinţa de a se obişnuia cu apa de pe Lacul Siutghiol şi de a-şi regla motoarele în funcţie de suprafaţă de concurs. De obicei, se concurează pe apă sărată, Constanţa fiind printre puţine locaţii unde cursa are loc pe apă dulce”, a spus Ionuţ Barbu, administratorul Power Marine, firma organizatoare a Class One Romanian Grand Prix.

Faţă de anul trecut, traseul cursei va suferi o singură modificare, cele două tururi lungi de circuit fiind mutate în partea de nord a Lacului Siutghiol, spre oraşul Ovidiu. “Circuitul va fi un pic mai alungit, avantajul fiind că se vor atinge viteze mult mai mari, întrucît s-a mărit lungimea liniei drepte”, a explicat Alin Vintilă, manager project la Power Marine.