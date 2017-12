Întreceri la patinaj prin programul CJC

Prima etapă a programului Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) „Învăţăm să patinăm”, destinat celor peste 15.000 de elevi din comunele şi oraşele din judeţul Constanţa, s-a încheiat, joi, cu vizita la Constanţa a unor copii din alte patru localităţi ale judeţulului. Urmează ca, în weekend-ul în care se sărbătoreşte Anul Nou, programul CJC să intre în pauză, iar copiii să petreacă ultima zi din an şi primele zile din 2011 alături de familie. Acţiunea autorităţilor judeţene va fi reluată cu alţi copii din judeţ, chiar dacă şi vacanţa se va termina odată cu sărbătorirea Revelionului. Programul CJC va continua în următoarele weekend-uri, până pe 27 februarie. Pe cele două patinoare din Constanţa - Arenele Tomis I şi Arenele Tomis II – sunt programate două serii de copii: de la 10.00 şi de la 12.00, pentru ca elevii să poată ajunge acasă pe zi, pentru că unii dintre ei vin din comune foarte îndepărtate. Pe patinoarul din incinta parcului de la Primărie au fost programate serii de câte 50 de copii, iar pe patinoarul de la Palatul Copiilor, serii de câte 200 de copii, aşa încât, în medie, vin în vizită la patinoar 500 de copii pe zi. Ieri a fost rândul copiilor din Amzacea, Crucea, Aliman, Mircea Vodă şi Năvodari să se dea cu patinele pe gheaţă. Cei mai mulţi dintre copii “încalţă” pentru prima dată patinele şi, prin urmare, fac întrecere la căzături. „Am căzut de vreo 200 de ori, dar a fost frumos pe patine. Până la urmă am învăţat să merg pe patine şi acum mă descurc”, a spus Andrei Neagu, elev în clasa a VI-a B la Şcoala de Arte şi Meserii Crucea. Alături de elevi sunt prezente şi cadre didactice care îi supraveghează pe copii. „Copiii sunt foarte bucuroşi că se dau cu patinele pe gheaţă. Programul e binevenit, mai ales că acum e vacanţa de iarnă. Mulţi dintre ei vin pentru prima dată. A fost o bucurie mare, cu atât mai mult cu cât mulţi dintre elevi nu văzuseră oraşul Constanţa”, a declarat Mariana Dincă, directorul Şcolii de Arte şi Meserii din comuna Crucea.