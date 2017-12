Întreg mapamondul, unit împotriva piraţilor somalezi

În ultimii ani, fenomenul pirateriei în largul coastelor Somaliei a atins cote alarmante, tot mai multe nave fiind atacate de aceşti corsari moderni. Pentru a pune capăt atacurilor, reprezentanţii Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) Londra au cerut guvernelor (prin intermediul unei petiţii on-line) protejarea navigatorilor care traversează zona. „Noi, semnatarii, solicităm urgent guvernelor să facă tot posibilul pentru a proteja miile de navigatori şi sutele de nave vulnerabile în faţa atacurilor piraţilor prin: alocarea resurselor necesare şi înteţirea eforturilor pentru a găsi soluţii reale pentru problema pirateriei; luarea unor măsuri imediate pentru eliberarea şi repatrierea, în siguranţă, a navigatorilor aflaţi în mâinile piraţilor şi colaborarea în cadrul comunităţii internaţionale pentru a asigura un viitor liniştit şi stabil pentru poporul somalez”, se arată în textul petiţiei. Potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi, totodată, reprezentantul ITF în România, Adrian Mihălcioiu, iniţiatorii petiţiei au sperat să strângă 500.000 de semnături. „Din fericire, aşteptările noastre au fost întrecute, până în prezent fiind strânse 900.000 de semnături din întreaga lume, ceea ce înseamnă că pirateria afectează toate ţările. România se află printre primele 20 de state, după numărul de semnatari”, a precizat Adrian Mihălcioiu. Având în vedere că România furnizează 2% din forţa de muncă din acest domeniu, fenomenul pirateriei ar trebui să le privească direct şi pe autorităţile centrale, ceea ce, din păcate, nu se întâmplă.

ABANDONAŢI. În ceea ce-i priveşte pe armatori, singura alternativă ar fi ocolirea Africii, ceea ce creşte, considerabil, cheltuielile de transport. „Dacă s-ar ocoli Africa, s-ar adăuga şapte zile la voiaj, ceea ce înseamnă creşterea cheltuielilor. Aceste cheltuieli s-ar regăsi apoi în preţul produselor transportate”, a declarat Romeo Stavăr - Verga, reprezentantul agenţiei de crewing CMA Ships România, aparţinând companiei de shipping franceze CMA CGM. Singura soluţie, atât din punctul de vedere al reprezentanţilor ITF cât şi al agenţiilor de crewing şi shipping, o reprezintă asigurarea stabilităţii în Somalia. Ieri, navigatorii din întreaga lume au sărbătorit Ziua Internaţională a Marinei Comerciale. De asemenea, anul 2010 a fost desemnat Anul Navigatorului. Cu toate acestea, pentru 12 navigatori români, sărbătoarea a avut un gust amar. Echipajul tancului chimic „Chem Faros”, sub pavilion Insulele Marshall, este reţinut în Bahamas începând cu luna iulie. Potrivit liderului SLN, pe navă se află 12 români, un grec şi şapte filipinezi. „Nava se află reţinută din iulie, însă în august armatorul grec Conquestventure Maritime SA a declarat falimentul, în acest moment echipajul fiind abandonat”, a declarat Adrian Mihălcioiu. El a adăugat că, împreună cu reprezentanţii ITF Londra, sunt căutate soluţii pentru repatrierea navigatorilor abandonaţi. Tancul chimic, care are la bord uree, plecase din SUA şi se îndrepta spre Belgia, oprind în Bahamas pentru a reface proviziile de combustibil, apă şi alimente. În prezent, echipajul mai are alimente pentru zece zile şi combustibil şi apă pentru 30 de zile.