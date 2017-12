Întreprinzătorii români cred că apogeul crizei va fi atins în trimestrul III

Aproximativ un sfert dintre întreprinzătorii privaţi (24,7%) consideră că apogeul crizei economice din România va fi atins în trimestru trei al acestui an, relevă un studiu realizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) pe un eşantion reprezentativ de 1.099 întreprinzători din toată ţara. Conform sondajului realizat în perioada martie-aprilie din acest an, 21,25% dintre întreprinzătorii privaţi au indicat ca perioadă de vîrf a crizei trimestrul patru din 2009, iar 16,4% dintre cei chestionaţi - primele trei luni din 2010. De asemenea, circa 11% dintre întreprinzători consideră că apogeul crizei a fost în trimestru doi 2009 ori că va fi în trimestru doi din 2010. „Concluzia este că IMM-urile se află în plină criză şi că aceasta va continua pînă la sfîrşitul anului şi, mai accentuat, în următoarele trei luni”, a spus preşedintele CNIPMMR, Ovidiu Nicolescu. Studiul CNIPMMR mai arată că, în perioada octombrie 2008-martie 2009, 14,8% dintre agenţii economici au dat faliment, 57,58% şi-au redus activitatea şi mai puţin de o treime au rezultate pozitive: 4,23% merg mai bine şi 23,39% funcţionează la aceiaşi parametri. În plus, studiul mai arată că scăderea cererii interne este cea mai mare dificultate cu care se confruntă IMM-urile, aceasta fiind indicată de 62,08% dintre cei chestionaţi. „Scăderea cererii interne se reflectă în comenzi, în cifra de afaceri şi în profit”, a evidenţiat preşedintele CNIPMMR, Ovidiu Nicolescu. Fiscalitatea excesivă (41,4%) şi birocraţia (36,21%) sînt alte dificultăţi majore indicate de întreprinzători.