Întreruperea tratamentelor antidepresive, extrem de periculoasă

14:24:40 / 01 Aprilie 2017

Arketis

Am facut tratament cu Arketis timp de 8 zile cite jumatate de comprimat seara am avut cosmaruri si am simtit ca alunec prin pat in jos. Am intrerupt tratamentul si dupa vreo 5 zile am simtit o ameteala puternica in momentul cind miscam capul si cind mergeam m-sm pus in pat si am incercat sa dorm dar dupa citeva ore m-am trezit si aveam aceiasi stare si transpiratii mari si greata.Am luat o pastila de arlevert si dimineata cind m-am trezit nu am mai avut ameteli asa de mari.Am uitat sa spun ca am mai luat si o pastila de prazolex.credeti ca aceasta stare este de la intreruperea arketisului sau a spondilozei,?