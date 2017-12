Întreruperi masive ale curentului electric. Vezi dacă ești afectat!

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, SC Enel Distribuţie Dobrogea SA anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor. Astfel, nu vor avea energie electrică luni, 19 septembrie, între orele 8.00 și 13.00, locuitorii din Constanța - str. Dumitru Marinescu, bl. IV 44B, sc. A, B, C, și IV 45, sc. B, C, dar și între 13.00 și 17.00 - cei de pe str. Dumitru Mariescu, de la bl. IV 21, sc. A, IV 23, sc. B, IV 28, sc. C, IV 29, sc. B, IV 32, sc. B. Totodată, între orele 9.00 și 12.00, va fi întreruptă energia electrică în stațiunea Mamaia - Hotel Florida, hotel-restaurant Laguna, Hotel Gogiman, terenurile de tenis IDU, iar între 12.00 și 15.00 - tot în Mamaia, la bl. Caelia. În plus, între 8.00 și 16.00 va fi întrerupt curentul electric în Costinești, pe str. Stejarului, Schitului, Teiului, Islazului, Arțarului, Salcâmului și Feroviari. De asemenea, nu vor avea curent, în intervalul orar 9.00 - 12.00, locuitorii din Vama Veche, de pe str. Mihail Kogălniceanu, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Pescăruș, Nichita Stănescu, Salciei, Arinului, Agricultorilor, Margaretei și Iancu Jianu, iar în intervalul 12.00 - 15.00 - cei de pe str. Tudor Vladimirescu, Plajei, Steaua de Mare, Zambilelor, Meduzei și Falezei. Potrivit reprezentanților Enel, se va întrerupe energia electrică și în Năvodari, pe str. D5, D13 și prelungirea D13, între 9.00 și 15.00.