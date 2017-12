Intri în concediu maternal... pierzi vechimea!

Proiectul Legii unice a salarizării loveşte şi în drepturile mamelor. Potrivit unei prevederi, concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului nu este calculat ca vechime în muncă. Aceasta prevede ca părintelui să i se acorde, la reluarea activităţii, salariul de bază la gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a gradului avut anterior intrării în concediu: „Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap (...) i se acordă la reluarea activităţii salariul de bază la gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a gradului sau treptei profesionale avute anterior”. Potrivit ordonanţei privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului se arată că „perioada concediului pentru creşterea copilului în vîrstă de pînă la 2 ani sau de pînă la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta”. De asemenea, legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap stipulează că persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiază de concediu şi indemnizaţie de creştere a copilulului cu handicap cu vîrsta cuprinsă între 3 şi 7 ani. Şi prin acest act normativ, perioada de concediu „constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta”. „Lucrurile sînt încă în negocieri, nu este stabilit ceva concret. Sînt anumite lucruri care trebuie clarificate şi care trebuie judecate ceva mai atent”, a declarat directorul coordonator al Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa, Florian Constantin. În cazul în care prevederea respectivă va intra în vigoare şi va fi adoptată în această formă, este foarte posibil ca, pe viitor, mamele să renunţe la concediul de creştere şi îngrijire a copilului, alegînd să se întoarcă la muncă pentru a nu-şi pierde vechimea. Ceea ce înseamnă că bonele vor fi la mare căutare, iar copii vor creşte, cel mai probabil, singuri. La nivelul judeţului Constanţa, potrivit directorului Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Constanţa, Mihaela Ristea, beneficiază de concedii pentru creşterea şi îngrijirea copilului 6.171 de părinţi (5.179 de mame şi 992 de taţi), dintre care 40 au gemeni.