Într-un an şi ceva, România s-a întors în 1990

Vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian, prezent, sâmbătă, la Conferinţa Naţională a Cluburilor Studenţeşti Liberale, a apreciat că România s-a întors, într-un an şi ceva, la nivelul anului 1990. Vosganian a spus însă că are un sentiment de încredere în ceea ce priveşte tânăra generaţie liberală şi prestaţia ei în câmpul politicii româneşti. El a subliniat că disciplina acceptării a constituit o pagină tristă în istoria ţării şi că disciplina refuzului trebuie să reprezinte şansa de a ieşi din tranziţie. La rândul ei, europarlamentarul liberal Norica Nicolai a spus că “e frumoasă indisciplina, dar cu o singură condiţie”, aceea de a nu se abuza de ea, existând în acelaşi timp şi o anumită rigurozitate. Ea a apreciat că “dependenţa pe care mulţi români o au faţă de stat e cheia întoarcerii în trecut”, dar şi că România e în situaţia unei “maşini în care se toarnă benzină prin credite externe, dar nu are motor\'”. Cristian David, vicepreşedinte al Internaţionalei liberale, a apreciat că, la 20 de ani de la Revoluţie, lipsa de speranţă marchează societatea.