Inundaţii evitate după intervenţia unui investitor

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost convocat, sâmbătă seară, la Primăria Grădina, din cauza riscului ridicat de inundaţii în urma viiturilor de pe pârâul Casimcea. Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, a declarat că astfel de probleme apar de fiecare dată când plouă. “Nu am înţeles de ce s-a făcut atâta tevatură. Noi, la nivel local, am întrunit Comandamentul de Urgenţă şi am stabilit măsurile care trebuia luate în cazul în care situaţia se agrava. Împreună cu investitorul din zonă care are o amenajare piscicolă am luat toate măsurile necesare pentru a evita producerea unui dezastru. Spre seară, prefectul judeţului a decis convocarea Comandamentului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, unde s-a întocmit un proces verbal în care am făcut precizarea că, în cazul în care situaţia s-ar fi înrăutăţit, urma să trecem la evacuarea locuitorilor din casele ameninţate de viitură”, a declarat Gabriela Iacobici. Reprezentantul investitorului a declarat, la rândul lui, că situaţia a fost gestionată foarte bine. “Barajul a făcut faţă. Am preluat toată cantitatea de apă, prin deversare controlată, timp de 36 de ore. Nu au fost puse în pericol casele sau culturile din aval. Locuitorii din avalul culturii piscicole Cheia nu aveau cum să aibă probleme în cazul ruperii barajului, pentru că volumul apei din amenajarea piscicolă a fost doar de un milion de metri cub, la capacitatea maximă. Distanţa până la primul sat este de aproximativ 5 kilometri, iar lăţimea văii de pe albia pârâului Casimcea este de 300 metri. La jumătatea distanţei este drumul de legătură dintre Gura Dobrogei şi Târguşor, care ar fi preluat orice viitură venită din amonte“, a declarat reprezentantul investitorului. În cazul ruperii barajului s-ar fi înregistrat probleme pentru locuitorii din satul Palazu Mic. În respectiva zonă, încă de sâmbătă noapte a fost pusă pază, pentru a se putea anunţa imediat o eventuală rupere majoră a barajului. Din fericire pentru locuitorii din cele 20 de case care ar fi putut să fie afectate de ape, barajul a rezistat.