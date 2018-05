Inundațiile au provocat cele mai mari daune, în 2017

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID) a plătit daune de 2,89 milioane lei, în 2017, în creștere de la 2,52 milioane lei în 2016. În total, Pool-ul a soluționat 591 dosare. Cele mai mari pagube, de peste 1,5 milioane lei, le-au produs inundațiile, urmate de alunecări de teren (1,07 milioane lei) și cutremure (257.930 lei). Topul daunelor plătite pe județe arată așa - Galați (443.088 lei), Caraș-Severin (361.187 lei) și Vâlcea (313.691 lei). Cele mai asigurate județe și regiuni erau București (39%), Ilfov (35%) și Brașov (30%). La polul opus erau Vaslui, Mehedinți și Olt (fiecare cu 8%). Cele mai asigurate localități din România erau Dumbrăvița din Timiș (63%), Bragadiru din Ilfov (61,57%) și Sânpetru din Brașov (61%). La finele lui 2017, numărul locuințelor asigurate era de 1.693.006, reprezentând 18,96% din fondul locativ al României, într-o ușoară scădere față de 2016. Cele mai multe (76%) erau din mediul urban. „Anul trecut am investit în infrastructura IT - schimbarea platformei de emitere a polițelor, de instrumentarea cât mai rapidă a daunelor și de securizare a bazelor de date, în vederea respectării noilor reguli impuse de GDPR și IDD. Avem încredere că toate acestea vor duce, direct sau indirect, la o creștere a numărului locuințelor asigurate. Deja se văd primele semnale de creștere. Am trecut și peste impactul falimentelor Astra Asigurări și Carpatica Asig fără să înregistrăm scăderi majore, ceea ce e un lucru bun pentru portofoliul nostru“, a spus directorul general al PAID, Nicoleta Radu.