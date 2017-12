Învățături valoroase, de la vârstnicii Constanței

Pentru un pensionar, orice ajutor financiar este binevenit. De aceea, Primăria Constanța continuă tradiția de a le oferi vârstnicilor care au împlinit 80 de ani, dar și cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie, suma de 300 de lei, în semn de recunoștință față de contribuția lor pe care au avut-o la dezvoltarea comunității. La fel ca și luna trecută, cadourile au fost împărțite de primarul interimar, Decebal Făgădău.

LA BINE ȘI LA RĂU Ca de fiecare dată, seniorii premiați au oferit, în schimb, lecții valoroase de viață. O asemenea învățătură am primit de la Georgeta Dragomir, o pensionară de 75 de ani care ne-a arătat cât de puternică poate fi dragostea dincolo de clișee. „Anul acesta am împlinit 50 de ani de căsnicie. Mi-aș fi dorit să primesc cadoul alături de soțul meu, dar el nu a putut veni. De zece ani suferă de cancer și este imobilizat la pat. Banii îi vom folosi pentru tratamentul lui. Dacă am fost împreună când ne-a fost bine, trebuie să rămânem alături și la greu”, a spus femeia. Totuși, ea nu a venit singură, ci alături de nepoțica ei de opt ani, Roxana, de care este foarte mândră. BINECUVÂNTARE Plin de emoție a fost momentul în care IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, i-a binecuvântat pe sărbătoriți. Vârstnicii s-au arătat încântați, iar primarul interimar a promis celor de alte religii că, la întâlnirile viitoare, îi va invita și pe alți lideri ai culturilor religioase din România. „Acești oameni, ajunși la o vârstă înaintată, ne amintesc mereu că fără familie și credință nu reprezentăm nimic”, a spus primarul interimar Decebal Făgădău.