„Învăţăm să patinăm”, la finalul celei de-a doua ediţii

PROGRAM CJC. Programul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) „Învăţăm să patinăm”, aflat la a doua ediţie, dedicat copiilor din mediul rural constănţean, a ajuns la final. După aproape trei luni de derulare a acţiunilor recreative în vacanţe şi la fiecare final de săptămână, pentru a nu perturba orele de curs, peste 15.000 de elevi din unităţile de învăţământ din oraşele şi comunele din judeţul Constanţa au beneficiat de vizite gratuite la cele două patinoare din municipiul Constanţa. Elevii programaţi în cele două zile libere au fost din Cumpăna, Tortoman, Cerchezu, Deleni, Crucea, Gârliciu, Săcele şi Topraisar. Mulţi dintre copiii din mediul rural au învăţat să patineze datorită iniţiativei CJC. Elevilor din mediul rural li s-au alăturat şi 200 de copii de la centrele de plasament din Constanţa. „Sunt pentru a doua oară la patinoar. Am mai venit, dar atunci nu m-am descurcat aşa bine ca azi (n.r. - duminică). M-am dat şi cu rolele şi am învăţat să merg şi pe patine. La început am căzut de vreo şapte - opt ori, până am învăţat”, a povestit Alexandru Mercaş, elev în clasa a III-a de la Grupul Şcolar Cumpăna. Alături de elevi, vin şi cadre didactice care supraveghează ca acţiunea să se deruleze fără incidente. „Copiii din Cumpăna sunt încântaţi. Ei şi-ar dori să vină mai des la patinoar, însă trebuie să le oferim tuturor copiilor posibilitatea de a se distra la patinoar. Unii dintre ei n-au posibilităţi să ajungă, în alte condiţii, la patinoar, de aceea e un lucru binevenit pentru ei. Orice distracţie la vârsta copilăriei este binevenită”, a declarat Elena Oianu, profesor de matematică la Grup Şcolar Cumpăna. „Programul CJC s-a bucurat de un real succes. Toţi copiii care au participat la acţiune au fost încântaţi şi şi-au manifestat dorinţa să revină pe patinoar. Faptul că CJC le-a facilitat, pentru câteva ore, intrarea la patinoar a fost o mare bucurie pentru ei, cu atât mai mult cu cât majoritatea nu-şi permit din punct de vedere financiar şi sunt mulţi care nici măcar nu văzuseră Constanţa. Noutatea acestei ediţii este că, în acest an, am adus toţi elevii din localităţile din judeţ, de la cei aflaţi în clasa întâi până la cei în clasa a XII-a. Programul CJC va continua şi iarna viitoare”, a declarat coordonatorul acţiunii CJC, Edi Bădilă. Cele două patinoare din Constanţa rămân deschise pentru că vremea permite, în continuare, intrarea cu patinele pe gheaţă.