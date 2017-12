Învăţămîntul ameninţă cu greva generală

Dacă în toate celelalte domenii ameninţate cu greva generală se caută soluţii pentru prevenirea acestui fenomen, în învăţămînt nu se întîmplă nimic, sînt de părere sindicaliştii celor patru federaţii naţionale. Ministrul Educaţiei, Cristian Adomniţei, s-a întîlnit, vineri, cu liderii celor patru federaţii - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI), Federaţia Spiru Haret (FSH), Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN), Federaţia Alma Mater (FAM) - pentru a discuta despre cererile angajaţilor din sistem, respectiv creşterile salariale şi apariţia legilor educaţiei. Din păcate, cele două părţi nu au ajuns la o înţelegere, ministrul Educaţiei prezentîndu-le liderilor sindicali o ofertă care vizează creşterea salariilor cu 11%, din care 6% din aprilie şi 5% din octombrie. Preşedintele FSH, Gheorghe Izvoranu, a declarat, la finalul întîlnirii, că oferta Guvernului este inacceptabilă, pentru că există bani la buget şi ar putea fi găsite soluţii pentru o creştere mai mare a salariilor. „Avem bani la buget, se pot returna din fondurile destinate pentru infrastructură, ca şi anul trecut, pentru că nu putem face învăţămînt de calitate doar cu infrastructură şi dotări, fără investiţii în resursa umană. Sîntem gata să începem greva generală”, a spus Izvoranu. Preşedintele FSLI, Aurel Cornea, a declarat că acest procent nu poate fi acceptat pentru că este “mult sub limita decenţei”, adăugînd că profesorii debutanţi nu sînt motivaţi să intre în sistem din cauza salariilor prea mici. “Un cadru didactic debutant are un salariu de 890 de lei, iar cu această majorare de 11% s-ar ajunge sub 1.000 de lei, adică sub ceea ce s-a negociat prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel naţional, ceea ce încalcă legea”, a mai declarat Cornea. În replică, Adomniţei a spus că oferta Guvernului este foarte clară. „Sindicaliştii mi-au solicitat o altă întrevedere cu colegii mei de cabinet, dar este greu de crezut că voi putea obţine o altă majorare salarială”, a declarat Adomniţei. Cele două părţi vor mai avea şi alte runde de întîlniri, liderii sindicali spunînd că este important ca negocierile să se încheie în următoarea săptămînă, pentru că Guvernul trebuie să acorde creşterile salariale aferente acestui an. Amintim că, iniţial, sindicaliştii au cerut o majorare de 50%, ca mai apoi să precizeze că vor cere ca salariile profesorilor să crească „cu un procent mare, de două cifre”, pe care îl vor anunţa odată cu începerea negocierilor “reale”. Legea salarizării cerută de sindicalişti este menită să întregească pachetul proiectelor de legi ale învăţămîntului.