Învăţătoare filmată cerând părinţilor bani mai mulţi pentru cadouri

09:59:05 / 08 Ianuarie 2014

Vreti sa nu se mai intample?

Pentru ca tema este mult mediatizata, nu si dezbatuta, mai ales de parinti, m-am tot gandit cum se poate inlatura ....naravul acesta. Sincer sa fiu, nu cred ca vom scapa de astfel de practici. Face parte din cultura poporului nostru. Ca sa obtina ce vrea, ce ii isi doreste, trebuie sa dea ceva. Daca nu da de buna voie, i se cere. Nu da, nu are! ....si am sa va trimit la toate practicile din domeniul administratiei, sanatatii, justitiei, bisericii. Peste tot se cere, se da, se obtine ceea ce se doreste. Sa nu cadem prea mult in ipocrizie. Scoala noastra, mai ales cea elementara, dar nu numai, a devenit o competitie sociala. Sa recunoastem acest lucru. Nu mai trimitem copii la scoala sa invete. Nu ii mai urmarim sa vedem se stiu si ce nu stiu! Ii trimitem ca sa obtinem ...un loc mai in fata! ....un loc fruntas la ...masa cu bunatati! Va spune unul care stie ce vorbeste. Mie imi trimit diversi parinti biletele cu notele pe care le doresc pentru copiii lor, sau imi sugereaza voalat....Am fost chiar amenintat de parinti cu reclamarea la ISJ, Primarie, Parlament, Minister....in functie de relatiile fiecarei familii...In astfel de situatii cum sa nu cedezi?...si mai ales cand practica devine o obisnuinta. Punem note, uneori, cu frica in san. Sa nu se supere careva, sa nu faca scandal....Cunosc profesori care nici nu iau, nu intra in relatii de prietenie cu parintii, dar de teama.... pun numai note de la 7 in sus...Pentru titlul lectiei primesti deja nota 7. Daca mai arunci ochii pe carte si prinzi ceva din zbor, primesti 9. Daca bolborosesti ceva cu cartea inchisa, ai nota 10! Aici a ajuns scoala noastra. Sigur, nu peste tot este asa. Dar cazurile unde lucrurile merg bine, au devenit exceptii! Insa situatia de acum mi se pare fara iesire. Se poate indrepta, insa intr-o intelegere sociala generala si pe termen lung....si asta sa cuprinda toate articulatiile sistemului. Profesorul nu mai cere, scoala ofera conditiile pe care le are, parintii nu mai intervin relatia cu sistemul de invatamant si elevii primesc nota pe care metita!...si fiecare va fi asezat, in societate, la momentul potrivit pe locul potrivit. Admiterea in liceu nu se mai face dupa mediile din gimnaziu, la facultate se intra numai pe baza de examen si se rezolva, in cea mai mare parte, problema ....spagilor din scoala.Dar, oare chiar vrea cineva asta?....ma indoiesc! Asa cum este croit sistemul de invatamant, la ora actuala, asa ceva nu este posibil. Dar asta este alta problema.....va las cu bine! Pentru parinti un sfat: aveti grija de copii, un vechi proberb spune ca ,,meseria este bratara de aur,,! ....daca nu pot invata teorie, poate sunt buni la activitati practice. Pot invata meserii si trai mult mai bine decat daca le cumparam premiile, locurile la facultate, diplomele...sa ne gandim serios la asta....chiar daca la TV se promoveaza alte exemple de reusite in viata........................