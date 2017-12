„Invazia” rapperilor, la Mamaia!

Unii dintre cei mai în vogă artişti de hip hop din ţară vor veni, luna viitoare, la Mamaia, pentru a susţine un super-show la prima ediţie „Hip Hop Fest”. Evenimentul este organizat de Sensation MediaGroup şi va avea loc în clubul Ego, pe 25 mai, de la ora 20.00. Biletele vor fi puse în vânzare din această săptămână şi vor costa 40 de lei, comandate prin intermediul organizatorilor şi 50 de lei la intrare, în seara evenimentului. Se va cânta live până dimineaţă, numele participanţilor fiind la fel de „grele” ca şi beat-urile pieselor lor, iar în deschidere vor evolua mai mulţi rapperi tineri din Constanţa.

GRASU XXL La acest eveniment este anunţat să participe unul dintre „veteranii” hip hop-ului autohton, Dragoş Nechifor, alias Grasu XXL, artist care, deşi a început anul cu ghinion, fiind implicat, în iarnă, într-un tragic accident rutier, şi-a revenit fizic şi psihic. În prezent, cântăreţul este cât se poate de pregătit pentru reîntâlnirea cu fanii.

PUYA Un alt rapper „veteran” este Dragoş Gărdescu, alias Puya, fost membru al trupei La Familia, care va semna şi el „condica” la „Hip Hop Fest”. Puya este încă în vogă cu piesa „Maidanez”, lansată la finalul anului 2012. Tot de atunci a aşteptat „cu sufletul la gură” eliberarea condiţionată a bunului său prieten şi coleg, rapperul Tudor Sişu, din penitenciarul Colibaşi, fapt care încă nu s-a întâmplat.

GUESS WHO Tânărul rapper Laurenţiu Mocanu, alias Guess Who, nu va lipsi nici el de la eveniment. A „zguduit din temelii” top-urile naţionale cu piesa „Onoare”, iar acum revine pe o scenă din Mamaia să arate ce are mai bun de oferit publicului. Şi nu vine singur! Guess Who va ajunge la malul mării cu toată „gaşca” de rapperi de la Okapi Sound, printre care Spike, Maximilian, Zhao, MefX şi constănţeanul Tranda.

CABRON Fostul membru al trupei Codu’ Penal, Cabron, va fi şi el prezent printre colegii săi de breaslă la „Hip Hop Fest”. De altfel, Cabron va veni la Mamaia şi săptămâna viitoare, unde va susţine un alt concert împreună cu solista Brighi, ambii artişti făcând parte din gaşca HaHaHa Production a lui Smiley.

SKIZZO SKILLZ Ultimul, dar nu şi cel din urmă rapper anunţat să participe la „Hip Hop Fest”, este timişoreanul Skizzo Skillz. Acesta s-a mişcat „bini di tăt” în ultima perioadă, după ce a avut un an plin de concerte prin întreaga ţară.