Investeşte în imobiliare de pe altă planetă!

Spune-i cuiva să investească acum în imobiliare şi s-ar putea să auzi câteva cuvinte de dulce despre maică-ta. Spune-i că-i vorba de Germania şi brusc maică-ta devine cea mai bună fiinţă din lume (nu că n-ar fi deja, Doamne fereşte!). Pieţele imobiliare din toată lumea au scăzut dramatic în timpul crizei, unele chiar şi cu 50%, însă Germania pare să fie pe o altă planetă. Din 2007 şi până în prezent, locuinţele din 23 de oraşe importante ale ţării s-au scumpit, în medie, cu peste 17,5%! Evident, vă gândiţi probabil că frenezia preţurilor nu putea avea loc decât în contextul unei cereri masive din partea oamenilor obişnuiţi şi investitorilor. Corect. Doar în prima parte a lui 2012, în Germania au fost consemnate achiziţii de portofolii rezidenţiale în valoare totală de peste şapte miliarde euro, cu 25% mai mult decât în tot anul precedent. Trecând peste economia solidă a „Panzerului” (de care hai să nu mai vorbim, că ne facem sânge rău), evoluţia atipică se explică şi prin faptul că boom-ul imobiliar a ocolit ţara. Piaţa de acolo a crescut puternic prin anii ’90, după care s-a înscris pe un trend descendent, încheiat - culmea! - chiar prin 2006 - 2007. Aşadar, în vreme ce criza începea să-şi arate colţii, piaţa germană revenea pe plus. Ok, acum probabil vă gândiţi că Germania se apropie de o bulă imobiliară, care va exploda când restul lumii va fi trecut de criza curentă. Fals. Real estate-ul german este orientat foarte mult spre închirieri, deci nu este foarte vulnerabil la tranzacţii speculative. În plus, chiriile sunt strâns legate de preţuri şi nu există riscul unor dezechilibre periculoase. Din 2007 şi până în prezent, chiriile s-au scumpit cu puţin peste 15% (aproape la fel de mult ca preţurile de vânzare/cumpărare).